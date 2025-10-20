Magyar Péter szerint a kormány szó szerint tudja, mi történik a Tisza vezetői megbeszélésein

„Én, mint egy ilyen kis biciklis lengyel fiatal srác vagyok a szovjet hadsereg és a német hadsereg ellen, és velem az önkénteseim” - mondta Magyar Péter Rógai Egonnak az ATV új műsorában, a Mérlegben, ahol azt is hangsúlyozta, hogy valóban mindig személyesen ő szokott kommentelni a Facebookon. „Lehet digitális harcosokat képezni, lehet fenyegetőzni, lehet elkölteni a világ minden pénzét, mármint a mi pénzünket propagandára a császári udvarban. De ez a valósággal szemben kevés” - mondta a bő 50 perces interjúban.

Magyar Péter az interjúban azt állította, hogy a kormány pontosan tudja, mi hangzik el a Tisza Párt hétfői vezetői értekezletein - és a lehallgatás mellett azt is lehetségesnek tartja, hogy valaki jelent nekik a párt jelenlévő 12 vezetője közül.

„Szó szerint tudják, hogy mi történik ezeken a vezetőiken. Innen is üzenem nekik hogy visszajutott hozzám, szó szerint tudják, hogy mi történi. Hogy az épületet hallgatják le, vagy az egyik ember egy beütött ember, azt még nem tudom, majd ki fog ez is derülni”

- mondta.

Az ATV új műsora Magyar Péterrel indult - emlékezetes, hogy 2024 májusán Rónai Egon műsorából Magyar még két perc után kivonult, de azóta rendezték a viszonyukat, a Tisza elnöke már korábban is adott interjút Rónainak.

A mostani interjúban a Tisza elnöke a Fidesz rendszerének lebontását az olasz maffia hatalmának lebontásához hasonlította, és hangsúlyosan igyekezett promózni a Tisza október 23-i demonstrációját. „Arra kérek mindenkit, hogy álljon fel a fotelből, nem pamlagpartizánokra, nem papírtigrisekre, és nem kommenthuszárokra van most szükség” - mondta, és a szuverenista retorikát a Fidesz ellen fordítva azzal folytatta, hogy

„Nagyon fontos, hogy ha a hetvenedik évfordulóját a forradalomnak jövőre egy valóban szuverén, egy valóban független országban szeretnénk ünnepelni, akkor most álljunk ki. Álljunk ki azért, hogy ennek az országnak a történelmét, ennek az országnak a jövőjét ne Moszkvában határozzák meg, de ne is Washingtonban, és ne is Brüsszelben, hanem itt Magyarországon.”

Magyar Péter azt állította, hogy Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter légtérzárat akar elrendelni Budapesten a rendezvényük idejére, szerinte azért, hogy a Tisza önkéntesei ne tudjanak felvételeket készíteni a tömegről, és ezzel szemben polgári ellenállásra szólított fel: „Innen is jelzem a kaszinó honvédelmi műszereknek hogy föl fogunk szállni, és arra bíztatok mindenkit, hogy akinek van drónja hozza el.”

A Tisza elnöke az interjúban többször érintette Orbán Viktor beszédét is, amit a miniszterelnök vasárnap mondott el a digitális harcosok edzőtáborában.

„Nagyon sok nagyon durva dolgot mondott, megtámadta tulajdonképpen az egész magyar nemzetet (...) még a saját embereit is fenyegette. Illegális adatgyűjtésre hívott fel, arról beszélt, hogy a sajátjaikat fogják a legjobban támadni, zaklatni azért, hogy szavazzanak. Mindenkiről tudni akarják, hogy hogy szavazzanak”

- mondta Orbán Viktorról.

Magyar szerint a Varga Judit (Varga által cáfolt) politikai visszatéréséről szóló hírek csak kommunikációs lufik, a Fidesz számára csak a tematizáció fontos, hogy ne az ország valós problémáiról legyen szó: „Nem az a lényeg nekik hogy visszajön, nem jön vissza, hanem hogy lehessen erről beszélni.”

Rónai Egon elsősorban a Tisza programjáról, főleg a gazdaságról igyekezett minél több konkrétumot kiszedni Magyar Péterből, aki azt mondta, ők nem ígérgetnek, hanem végrehajtható vállalásokat tesznek, majd sorolta az ígéreteiket:

azonnal duplájára emelik a családi pótlékot

a minimálnyugdíjat 120 ezer forintra emelik, differenciált nyugdíjemelés lesz, a nyugdíjasok 97 százalékának adnak maximum plusz 200 ezer forintot adnak

radikálisan csökkentik az ÁFA-t az egészséges élelmiszereknél, áfamentessé teszik a vényköteles gyógyszereket

eltörlik azt a szabályt, hogy a CSOK-ot vissza kelljen fizetni válás esetén, támogatni fogják az egygyerekes családokat, emelik a támogatását a beteg gyerekeket nevelő családoknak, duplájára emelik az anyasági ellátást és 50%-kal az otthonápolási díjat.

Magyar emellett azt ígérte, hogy egy Tisza-kormány alatt sem a munkát illetó adóteher, sem a cégeket terhelő adó nem fog nőni, a 625 ezer forintos mediánbér mértékéig pedig mindenkinek csökkenni fog az szja-terhelése, a minimálbért keresők személyi jövedelemadója pedig a mostani 15-ről 8 százalékra csökkenne.

A kormány kommunikációjában adóemelési tervekkel vádolt Tisza elnöke visszautasította tehát, hogy megemelnék a személyi jövedelemadót, ehelyett úgy hoznák vissza a progresszív adórendszert, hogy az alacsonyabb jövedelmi sávoknál csökkentenék az adó mértékét.

„Ki is az adóemelés kormánya? Orbán Viktor az, aki megadóztatja az egymillió minimálbélkereső honfitársunkat, bevezeti Európa legmagasabb ÁFA-kulcsát, bevezeti a 4,5 százalékos különadót, ezzel a világ legmagasabb fogyasztói adórendszerét hozza létre”

- mondta.

Szerinte a Tisza gazdasági programjának meglesz a fedezete, részben a milliárdosok tervezett vagyonadója (szerinte ez csak 3-4 ezer embert fog legfeljebb érinteni; valójában, ha azt egymilliárdos forintos küszöbtől vezetnék be, azt 30 ezer embert is érinthet), részben a felesleges presztízsberuházások leállítása, az uniós források hazahozatala, valamint a kiszámíthatóbb gazdaságpolitika miatt csökkenő kamatterhek (szerinte az utóbbival évente 1000 milliárd forintnál is többet lehetne spórolni) révén.

„Van pénz a költségvetésben, csak nem kéne évente 3-5 ezer milliárdot ellopni”

- mondta. Magyar az Orbán-kormány megtartandó intézkedései között említette a déli határkerítést (a Tisza sem fogad el semmilyen migrációs paktumot, hangsúlyozta), és az energiapolitikában is elég hasonlókat mondott a Fideszhez: nem akar teljesen lemondani az orosz olajról és gázról, csak 2035-ig fokozatosan diverzifikálna, és az atomenergiát is nagyon fontosnak nevezte a magyar energiamixben - Paks 1-et ezért hosszabbítaná, a Paks 2 beruházást pedig megvizsgálná, de a Tisza-kormány fontos feladatának nevezte, hogy a Paks 2 beuházás megkapja az EU-s támogatást.