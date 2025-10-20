Orbán megvilágító magyarázata: a Digitális Polgári Körök olyanok, mint a disznóvágáson lábatlankodó Karácsony Gergely

Hiába telt el már jó pár hónap a Harcosok Klubja és a Digitális Polgári Körök megalakítása óta, elég nagy zavar lehet még most is a tagok fejében is, hogy egészen pontosan mi a Klub és a Körök munkamegosztása.

Erről árulkodik, hogy a Harcosok Klubjának hétvégi edzőtáborában a Telex beszámolója szerint Orbán Viktornak még mindig magyaráznia kellett, hogy kinek mi a feladata. És olyan példát választott, ami a jobb memóriájú fideszeseket igencsak zavarba hozhatta.

A Telex által meghallgatott hangfelvétel szerint Orbán így tért rá a már régóta meglévő fideszes csoportok, a helyi aktivisták, majd a Klub és a Körök szétszálazásra:

„Fel van keverve minden, mint a zacc”.

A csoportok között nyilván van átfedés, de Orbán szerint az nem lesz elég, ha a meglévő embereket könyvelik el mindenhova, muszáj lesz új embereket bevonni.

És akkor jöjjön a megvilágító erejű példa, hogy a klubharcosok hogyan tekintsenek a körösökre:

„A harcosok között, ha nem is mindenki böllér, de reggel hatra, a pálinkára megérkeznek, mert a disznó nem hajlandó kolbászt csinálni magából. A digitális polgári körök tagjai viszont csak a disznóvágás vacsorájára tudnak megérkezni. »Eljönnek, de csak amikor már minden megvan. Ők is a mi híveink, sokan vannak, akik velünk vannak, de nem fognak személyes konfliktust vállalni« – mondta Orbán”.

És mi ugorhatott be erről a jó memóriával megáldott fideszeseknek? Orbánnak az a példája, amit a covid idején az első hullám végén, 2020 májusban mondott Budapest főpolgármesteréről a Kossuth Rádióban:

„Ön is ismeri ezt a típust, tehát vannak a valahogy születetten elméleti emberek, és vannak a születetten gyakorlati emberek. Hogy is fejezzem ki magam? Tehát ha egy ilyen ember benősül a családba, akkor biztos lehetsz abban, hogy neked kell majd átmenned, hogy összeszereld a bútort, amit vásároltak. Vagy – hogy a vidékiek is értsék, hogy miről beszélek, tehát – ha disznóvágás van, ez a típus a vacsorára jön, de ezt senki sem bánja, mert legalább nincs láb alatt, amíg a többiek dolgoznak.”

Orbán mindezt akkor arra hozta fel példaként, hogy Karácsony rosszul védte meg a járvány alatt az idősotthonokat, bezzeg egy „Tarlós István-típusú ember odamegy, beleáll, kézbe veszi a védekezést, és rendet tesz”.