Az EP rövid időn belül kitiltaná az unióból az orosz gázt és olajat

Jóváhagyta az orosz gáz és olaj kivezetéséről szóló tervet az Európai Parlament (EP) – írta meg a Telex. Az EP után még a tagállamok kormányait képviselő Európai Tanácsnak is meg kell egyeznie a jogszabály végső formájáról, majd elindulhatnak az egyeztetések. Az orosz energiáról való leállás a zöld átállásról is szóló REPowerEU Európai Bizottság által indított projekt keretein belül történik.

Olajszivattyúk Oroszországban. Fotó: STRINGER/Anadolu via AFP

Az EP szakbizottságai által megírt, most megszavazott javaslat alapján 2026 elejétől lényegében megtiltanák a földgáz behozatalát Oroszországból. Kivétel vonatkozna a rövid távú és a javaslat bemutatásáig megkötött hosszú távú szerződésekre, az ezek alapján érkező energiahordozókat 2027-től tiltanák ki az unióból.

Az Európai Tanács is elfogadott egy álláspontot hétfőn. Eszerint a tiltás rugalmasan vonatkozna a tengerpart nélküli országokra, amelyeket „érintenek az ellátási útvonalak közelmúltbeli változásai”. Magyarország és Szlovákia a kitétel ellenére sem támogatta a tanácsi alkualapot.

A két ország ellenállása azonban úgy tűnik, nem lesz elég. A döntést ugyanis nem szankcióként, hanem kereskedelmi kérdésként kezeli az Tanács, ezekben a helyzetekben pedig nincs szükség összhangra, elég a többségi egyetértés.

Szijjártó Péter külügyminiszter a hétfői ülés után azt mondta, az Európai Bíróságon is meg fogják támadni a javaslatot. Dan Jørgensen energiaügyi biztos szerint a döntés szilárd jogi alapokon áll, és kereskedelmi kérdésnek számít, mivel Oroszország többször is fegyverként használta az energiaexportját.