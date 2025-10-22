Az EP rövid időn belül kitiltaná az unióból az orosz gázt és olajat

eu
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Jóváhagyta az orosz gáz és olaj kivezetéséről szóló tervet az Európai Parlament (EP) – írta meg a Telex. Az EP után még a tagállamok kormányait képviselő Európai Tanácsnak is meg kell egyeznie a jogszabály végső formájáról, majd elindulhatnak az egyeztetések. Az orosz energiáról való leállás a zöld átállásról is szóló REPowerEU Európai Bizottság által indított projekt keretein belül történik.

Olajszivattyúk Oroszországban.
Fotó: STRINGER/Anadolu via AFP

Az EP szakbizottságai által megírt, most megszavazott javaslat alapján 2026 elejétől lényegében megtiltanák a földgáz behozatalát Oroszországból. Kivétel vonatkozna a rövid távú és a javaslat bemutatásáig megkötött hosszú távú szerződésekre, az ezek alapján érkező energiahordozókat 2027-től tiltanák ki az unióból.

Az Európai Tanács is elfogadott egy álláspontot hétfőn. Eszerint a tiltás rugalmasan vonatkozna a tengerpart nélküli országokra, amelyeket „érintenek az ellátási útvonalak közelmúltbeli változásai”. Magyarország és Szlovákia a kitétel ellenére sem támogatta a tanácsi alkualapot.

A két ország ellenállása azonban úgy tűnik, nem lesz elég. A döntést ugyanis nem szankcióként, hanem kereskedelmi kérdésként kezeli az Tanács, ezekben a helyzetekben pedig nincs szükség összhangra, elég a többségi egyetértés.

Szijjártó Péter külügyminiszter a hétfői ülés után azt mondta, az Európai Bíróságon is meg fogják támadni a javaslatot. Dan Jørgensen energiaügyi biztos szerint a döntés szilárd jogi alapokon áll, és kereskedelmi kérdésnek számít, mivel Oroszország többször is fegyverként használta az energiaexportját.

eu ep orosz energiahordozók orosz energiafüggőség Európai Bizottság REPowerEU orosz földgáz eu Szijjártó Péter európai tanács európai parlament orosz gáz orosz olaj