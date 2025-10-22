Elkezdték a kárfelmérést a százhalombattai MOL-finomítóban

„A tűz eloltása és a tűzesetben megsérült eszközök kihűlése után megalakult a tényfeltáró munkacsoport” – írja szerdai közleményében a Mol. Az olajipari vállalat százhalombattai finomítójában kigyulladt tüzet kedd kora délután oltották el, egyelőre nem tudni, mekkora kiesést jelenthet a tűzeset.

Fotó: Kaufmann Balázs

„A hatóságokkal együttműködve egy statikusokból, gépészekből, műszerészekből, villamos- és vegyészmérnökökből álló szakember gárda most azt vizsgálja, mit lehet megmenteni, mit kell elbontani és mit kell újra felépíteni az AV-3 üzemben. A kárfelmérést követően részletes bontási és helyreállítási terv készül” – írják a közleményben.

A Mol szerint „a termelés hamarosan újraindul, Magyarország ellátása biztosított”.

Mint korábban írtuk, a tűz miatt a finomító AV-3-as üzeme miatt hosszú időre, fél évre is kieshet a termelésből. A kieső kapacitás több 444-nek nyilatkozó forrás szerint is kifejezetten jelentős lehet. A MOL-csoportnak összesen évi 20,9 millió tonnás finomítói kapacitása van, ennek a legnagyobb részét a százhalombattai finomító 55 üzemből álló üzemrendszere jelenti.

Az eset után a Mol közölte, hogy a magyarországi ellátásra kell koncentrálnia, és ezt jelzi, hogy még azt is mérlegelik, szükség lehet-e a stratégiai tartalékok bevonására. Mint írtuk, a finomító méretéből adódóan a tűzeset az egész régió ellátásbiztonságát rontja, Szerbiát pedig egyenesen kritikus helyzetbe hozhatja.

A cégvezetés szerint az esettel kapcsolatban külső körülmény nem merült fel, a rendőrség pedig gondatlan veszélyeztetés miatt indított eljárást ismeretlen tettes ellen.