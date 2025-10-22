Fico: Orbán azt kérte, hogy az EU-csúcson az Ukrajnáról szóló zárónyilatkozatot Magyarország nélkül fogadják el

Robert Fico szlovák miniszterelnök feltételekkel, de készen áll támogatni a 19. Oroszország elleni EU-s szankciós csomagot – erről ő maga beszélt szerdán Pozsonyban.

Az újabb szankciókról október 23-án szavaznak az EU-s állam- és kormányfők Brüsszelben. A javaslat elfogadásához egyhangú döntés kell, és Magyarország már korábban bejelentette, hogy meg fogja vétózni a csomagot.

Robert Fico és Orbán Viktor Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A magyar miniszterelnök ugyanakkor nem tud ott lenni a holnap reggel kezdődő találkozó elején, mert a nemzeti ünnepen mond beszédet. Távollétében Fico helyettesíti majd, erről a szlovák miniszterelnök most azt mondta:

Budapest azt kérte, hogy az Ukrajnáról szóló zárónyilatkozatot ne egyhangúlag, hanem Magyarország nélkül, a 26 tagállam fogadja el.

Szlovákia az energetika és az autógyártás területén kért engedményeket az EU-tól a szankciós csomag elfogadásáért cserébe, mindkét terület kiemelten fontos az autógyártásnak kitett és nagyrészt orosz energiát vásárló szlovák gazdaságnak.

Fico azt mondta, ha a feltételeit a héten teljesítik, zöld utat ad az újabb szankciós csomagnak. Hozzátette, hogy elvi szinten továbbra is ellenzik a szankciókat. Mindemellett Fico bejelentett egy kétoldalú találkozót Friedrich Merz német kancellárral a brüsszeli csúcs előtt. (via ORF)