Orbán Viktor is nehezen tudja kezelni, hogy elhalasztották a budapesti békecsúcsot

Szerda reggel kiderült, nemcsak a kormánymédia, hanem a kormánytagok is nehezen tudják kezelni azt, hogy belátható időn belül nem jön Budapestre Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök, hogy békét kössenek. Pedig a békepárti magyar kormány ezen fáradozik már jó ideje.

Kedden este a Fehér Ház hivatalosan is megerősítette, hogy Donald Trumpnak a közeljövőben nem áll szándékában találkoznia Putyinnal, az amerikai elnök azt mondta, nem akar egy újabb felesleges találkozót, mint amilyen az alaszkai találkozása volt Putyinnal. Az ugyanis semmilyen kézzel fogható eredménnyel nem járt.

Miután órákon keresztül a kormánymédia egy saját narratívát igyekezett felépíteni, Szijjártó Péter is csak értetlenkedni tudott. Arról beszélt, hogy a magyar kormány kész megrendezni a békecsúcsot, és különben sem érti, hogyan lehet halasztásról beszélni, hiszen időpontja sem volt az eseménynek.

A jelek szerint Orbán Viktor miniszterelnök is beállt a valóságot elkenők sorába, szerda reggeli Facebook-bejegyzésében ugyanis úgy fogalmazott, mintha az éppen Washingtonban tartózkodó Szijjártó Péter a – napirenden már nem lévő – békecsúcs előkészületein fáradozna. Majd azt írta:

„Az időpont még bizonytalan. Ha eljön az ideje, megrendezzük”.

Kicsit olyan ez, mint hogy Orbán megálmodta, milyen összeállításban és mikor nyer újra vb-t a magyar fociválogatott. Igaz, tavasszal még 2030-ra tette ezt az eseményt, majd nyáron már 2034-ről beszélt. Egyszer valamikor lehet, hogy tényleg vb-győztes lehet a csapat, de hogy, mikor, hol és milyen felállásban, az a távoli jövő zenéje. Nyilván Trump és Putyin is fog majd újra találkozni, de hogy mikor és hol, az a jövő zenéje. Egyelőre ugyanis semmilyen jel nem mutat arra, hogy Moszkva hajlandó lenne bármiféle fegyverszünetre vagy békére úgy, hogy engedményeket tesz a saját elvárásaiból. A múlt csütörtöki 2,5 órás telefonhívása is inkább azért lehetett, hogy a másnap Washingtonba érkező Zelenszkij ne kapjon nagy hatótávolságú Tomahawk-okat Trumptól.

Békecsúcs helyett a kormányfőnek most egy szokásos Békemenettel kell beérnie, amivel szerinte megmutatják a világnak, hogy Magyarország a béke szigete, és itt mindenki békét akar.