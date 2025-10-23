Ennél sorsdöntőbb békemenet még nem volt soha. Tényleg. Eskü!

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Vegyük úgy, hogy ez a tizedik, jubileumi Békemenet.

Jó, volt egy minimenet Gyulán 2013. február 5-én, de arra valószínűleg a lőtéri kutya se emlékszik már.

Budapesten mindenesetre 10. alkalommal vonul fel a békét követelő tömeg, és hogy érezzük, mekkora a tét, a kormányzati csatornákon az egekig fokozták a hangvételt. A Békemenet szervezői szerint egyenesen sorsdöntő és történelmi jelentőségű lesz az október 23-i esemény, amelynek súlya leginkább az első, 2012-es békemenethez lesz hasonló (bár hogy akkor a közte lévő békemeneteknek mi értelme volt, azt nem árulták el). Igaz persze, hogy sorsdöntés volt már békemeneten 2014-ben és 2024-ben is, de például 2022-es rendezvény is sorsfordító pillanatban rajtolt el, szóval tényleg fontos, hogy belássuk, ezek nélkül a békemenetek nélkül minden egészen, de tényleg egészen máshogy alakult volna.