A MÁV vezérigazgatója szerint az osztrák cég mozdonyvezetője elmenekült a fradisták elől, ezért nem tudott tovább menni a vonat

Csütörtök este nem engedték az osztárk hatóságok, hogy az országba való belépés után tovább haladjon a Fradi szurkolóit a csapat Salzburg elleni Európa Liga meccsére szállító különvonat. 3-2-re nyert a Ferencváros egyébként.

A magyarok szerint az osztrák rendőrség megállította a vonatot a határon, aztán visszafordították Budapestre, az osztrák belügyminisztérium szerint viszont nem tagadták meg a belépést, és a magyar mozdonyvezető döntött úgy, hogy a szerelvény sérülése miatt megtagadja az utazás folytatását.

Osztrák lapok mindeközben arról írtak, hogy azért nem engedték be Ausztriába a szurkolókat, mert pirotechnikai eszközökkel érkeztek a határátkelőhöz, petárdáztak és a viselkedésük is kifogásolható volt.

Szijjártó Péter külügyminiszter bekérette az osztrák nagykövetet. Szerinte az „osztrák vasúttársaság és az osztrák rendőrség egymásra mutogattak, hitegették a szurkolókat és a magyar rendőröket, akikkel átvizsgáltattak újra mindenkit, azt ígérték, hogy így továbbmehetnek, majd mindenkit faképnél hagyva leléptek a helyszínről”.

Péntek délután a MÁV vezérigazgatója a következőket posztolta a témában:

„Csak osztrák döntésen múlt, hogy a magyar szurkolók nem juthattak el a Ferencváros salzburgi mérkőzésére”

– írta.

„A MÁV-csoport szurkolói különvonat ausztriai közlekedtetésre kötött szerződést egy osztrák magánvasúti társasággal, a Wiener Lokalbahnen nevű céggel. A magyar szakaszon – fedélzeti, rendőri kíséret mellett – a MÁV Hegyeshalomig felelt az utazásért, ott a magyar mozdonyvezető szolgálata az eredeti terveknek megfelelően véget ért, és a mozdony vezetését az osztrák magánvasút munkatársa vette át.

Az NB I-es tabellát vezető Ferencváros szurkolója 2022. október 19-én, amikor az Iváncsa kiverte a Fradi első számú csapatát a Magyar Kupából. Fotó: Bankó Gábor / 444

Illetve csak vette volna, mert ő a kísérő kollégájával együtt – a szurkolókkal való incidensektől tartva, részben azokra hivatkozva – elhagyta a helyszínt, hátrahagyta a vonatot.”

Hegyi Zsolt elismeri, hogy a fedélzeten valóban akadtak tiltott pirotechnikai eszközök, ezeket azonban még a magyar rendőrök begyűjtötték, illetve elkobozták a határon. „Tény az is, hogy néhány szurkoló nem az elvárt módon viselkedett”, de ez szerinte nem példa nélküli egy szurkolói különjárat esetében, és ahogy a magyar fél fel tudott készülni az ilyen esetek kezelésére, úgy az osztrákok is megtehették volna.