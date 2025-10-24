A Wagner-csoport megbízásából gyújtogató csapatot ítélt hosszú börtönbüntetésre egy brit bíróság

Hosszú börtönbüntetésekre ítéltek pénteken Londonban hat embert, akik az orosz Wagner zsoldoscsoport megbízásából tavaly márciusban felgyújtottak egy ukrán tulajdonú raktárépületet.

A raktárat két ukrán állampolgárságú magánszemély üzemeltette, humanitárius segélyeket és a Starlink amerikai műholdas internetszolgáltató hálózat használatához szükséges berendezéseket szállítottak innen Ukrajnába. A tűz szakértői becslések szerint 1,3 millió font (több mint 580 millió forint) kárt okozott.

A csoport vezetőjét, a korábban már kábítószer-kereskedelem miatt elítélt Dylan Earlt a bíróság pénteken 23 évi szabadságvesztésre ítélte.

Jake Reeves, a másodrendű vádlott 12 évi, négy további társuk 8 és 10 év közötti börtönbüntetéseket kapott. A vádpontok között a gyújtogatás mellett kémkedés és terrorcselekmény elkövetése is szerepelt.

Wagner Group – Orosz lovagok feliratú putyinista falfestmény Belgrádban január 20-án. Illusztráció: Oliver Bunic/AFP

A tárgyaláson elhangzott, hogy „az orosz állam nevében tevékenykedő” Wagner-csoport Earlt bízta meg a londoni ukrán raktárkomplexum felgyújtásával. Reevest Earl toborozta a megbízás végrehajtására, a másik négy tettestársat pedig Reeves vonta be a bűncselekménybe.

A társaság megbízást kapott arra is, hogy gyújtson fel London belvárosában egy éttermet, amely egy milliárdos orosz ellenzéki nagyvállalkozó, Jevgenyij Csicsvarkin tulajdonában van. A feladatok között szerepelt Csicsvarkin elrablása is.

A vád képviselője a tárgyaláson elmondta, hogy a raktár felgyújtásáért az elsőrendű vádlott, Dylan Earl 9 ezer fontot (négymillió forintot) kapott volna megbízóitól, de végül ennél kevesebbet fizettek neki, mivel a kijelölt időpontnál előbb és nem teljesen a megbízásban szereplő feltételeknek megfelelően hajtotta végre a gyújtogatást .

Ken McCallum, a brit kémelhárítás, az MI5 vezetője a múlt héten tartott éves helyzetértékelésében azt mondta: a szolgálat immár rutinszerűen derít fel olyan eseteket, amelyekben külföldi államok szabotázsakciókra, gyújtogatásokra vagy fizikai erőszakcselekmények végrehajtására próbálnak elkövetőket találni Nagy-Britanniában. (MTI)