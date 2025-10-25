Oroszország ismét ballisztikus rakétákkal támadta Kijevet

Egy ember életét vesztette, tízen pedig megsebesültek Kijevben, miután orosz rakéták és drónok csaptak le ukrán célpontokra az éjszaka folyamán – közölte szombaton Tymur Tkacsenko, a kijevi városi katonai közigazgatás vezetője. A rakéta- és dróntámadások több tüzet is okoztak, valamint megrongáltak egy óvodát is – írja a Reuters.

Lerombolt lakóház Kijev Szvjatosinszki negyedében. Fotó: DANYLO ANTONIUK/Anadolu via AFP

„Az előzetes jelentések szerint a támadás következtében ablakok törtek be, autók rongálódtak meg, és kráter keletkezett egy lakóház udvarán” – írta Tkacsenko a Telegramon közzétett bejegyzésében.

Az ukrán légierő közleménye szerint a támadás során kilenc orosz rakétát és 62 drónt indítottak Ukrajna ellen. Ezek közül négy rakétát és 50 drónt sikerült megsemmisíteniük, így öt közvetlen rakétatalálat és tizenkét dróntalálat érte végül az ország tizenegy különböző helyszínét.

Emellett a kijevi élelmiszerraktáraknál is tűz ütött ki, ahol a tűzoltók helikopterről próbálták megfékezni a lángokat, miközben sűrű füst gomolygott a környéken. A légitámadások az elmúlt hetekben egyre gyakoribbá váltak Ukrajnában, ami újabb feszültséget váltott ki Kijev és Moszkva között, miközben már harmadik éve tart a háború.