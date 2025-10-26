Lemondott az őrbottyáni önkormányzati képviselő, aki Nagy Feró díszpolgári címének visszavonását kezdeményezte

Lemondott önkormányzati képviselői mandátumáról Deák Emese, aki kezdeményezte Nagy Feró díszpolgári címének visszavonását, vette észre az Index.

„Ő csak kereste a pénzt ezzel, lányokat futtatott, a lányok is keresték a pénzt ezzel, mindenki jól járt, nem?” - mondta Nagy Feró a Békemeneten, mikor az Alap hírek nevű csatorna riportere megkérdezte, mit gondol a Szőlő utcai botrányról. Az interjúról itt írtunk.

A mondatot komoly felháborodás fogadta, többek között Karácsony Gergely is megszólalt az ügyben, míg Deák Emese, Őrbottyán önkormányzati képviselője az oldalán írt arról, hogy felháborítónak és elszomorítónak találta a település díszpolgárának szavait, hiszen „aki fiatal lányok kiszolgáltatottságáról, áldozatokról így beszél, nem állítható példaként az itt élők elé.” Éppen ezért a novemberi testületi ülésre előterjesztést nyújt be a díszpolgári cím visszavonását javasolva.

Csakhogy most Deák Emese a hivatalos önkormányzati képviselői Facebook-oldalán egy publikus bejegyzésben azt írja:

„Az elmúlt napokban közzétettem egy állásfoglalást, amit én helyi, valamint morális és erkölcsi kérdésnek gondolok. Egyesületünk mindig törekedett arra, hogy pártpolitikától független helyi civil szervezetként működjön. Mivel állásfoglalásom kelthet olyan érzetet, hogy annak politikai vetülete van, úgy gondolom, hogy az egyesület hitelességét úgy tudom megóvni, hogy az egyesületből kilépek, és a színeiben szerzett önkormányzati képviselői mandátumomról lemondok. ”