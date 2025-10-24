Karácsony Gergely Nagy Feró Szőlő utcájáról: Az ég szerelmére, nem élhetünk így tovább

A csütörtöki Békemeneten Nagy Feró mondott egy nagyot a Szőlő utcai botrányról egy youtubernek: „Ő csak kereste a pénzt ezzel, lányokat futtatott, a lányok is keresték a pénzt ezzel, mindenki jól járt, nem?”
A Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatója a gyanú szerint felé kiszolgáltatott, a gyermekvédelemben nevelkedett lányokat kényszerített prostitúcióra az élettársával. Az érintett lányok a prostitúciót nem, a kényszerítést viszont tagadják.
Azt a most zajló nyomozás hivatott kideríteni, mikortól kényszerítették prostitúcióra Juhász Péter Pálék ezeket lányokat, de a 444-en feltártuk, hogy az egyik futtatott lányt 12 éves korában már rendszeresen látogatta Juhász, és egy ekkoriban készült pszichológusi szakvéleményben szerint a lánynál felmerült a szexuális bántalmazás gyanúja.
Egy évvel később pedig annak az otthonnak a vezetője, ahol akkoriban a lány élt, feljelentést tett, mert azt gyanította, hogy a 13 éves lány Juhász élettársával volt, amikor három napig nem jött vissza az otthonba. A feljelentésből nem lett semmi, Juhászt idén májusban, 12 évvel az eset után tartóztatták le.
A Telex felhívta Nagy Ferót, hogy a fenti állításairól kérdezzék, mire lényegében megismételte azt, amit korábban mondott.
Szerinte „általában az emberek a saját anyagi helyzetüket akarják javítani.” Nagy Feró szerint a volt igazgató visszaélt a helyzettel, hogy pénzt kereshessen, amivel a korábbi intézményvezető jól járt, de jól járhattak a lányok is, hiszen nem világos, hogy valóban prostitúcóira kényszerítették-e őket. „Pálcát nem törünk egy nő felett sem, ha nála van egy értékes dolog, amit ő meg akar osztani másokkal” – mondta, hozzátéve, hogy „ha például vasláncon tartották” a lányokat, akkor természetesen nem önszántukból cselekedtek.
Karácsony Gergely főpolgármester most reagált Nagy szavaira, azt írta:
„Kamaszkoromban nagyon bírtam Nagy Ferót. Annyira, hogy simán nem érdekelt, hogy – ahogy ő maga mondta magáról – a hatalom seggnyalókájává vált.”
Ugyanakkor a Szőlő utcai botrány kapcsán mondott mondatai Karácsony szerint egyszerre felháborítóak és kétségbeejtőek.
„Ebben a mondatban nemcsak az ő személyes leépülése van benne, hanem az a végtelen erkölcsi relativizmus, amiben élünk. Az ég szerelmére, nem élhetünk tovább olyan párhuzamos valóságokban, amelyek soha nem találkoznak egymással, és főleg nem keresztezik azokat az erkölcsi megfontolásokat, amelyek nélkül nem lehet élni. De nem is érdemes”
– írta a főpolgármester.
Szerinte Nagy Ferót ismét be fogja védeni a hatalom.
