Putyin bejelentette, hogy sikeresen tesztelték a Repülő Csernobilt

Oroszország sikeresen tesztelte nukleáris meghajtású Burevesztnyik cirkálórakétáját, egy olyan nukleáris töltettel felszerelhető fegyvert, amelyről Moszkva azt állítja, hogy képes áttörni bármilyen védelmi pajzsot, közölte vasárnap Vlagyimir Putyin.

Oroszország legfőbb tábornoka, Valerij Geraszimov, az orosz fegyveres erők vezérkari főnöke közölte Putyinnal, hogy a rakéta 14 000 kilométert tett meg, és körülbelül 15 órán át volt a levegőben az október 21-i teszt során.

Oroszország állítása szerint a 9M730 Burevesztnyik, amelyet a NATO SSC-X-9 Skyfall vagy Repülő Cseronbil néven emleget, „legyőzhetetlen” a jelenlegi és jövőbeli rakétavédelmi rendszerekkel szemben, szinte korlátlan hatótávolsággal és kiszámíthatatlan repülési pályával rendelkezik.

„Ez egy egyedülálló fegyver, amilyen senki másnak nincs a világon” – mondta Putyin, aki terepszínű egyenruhában vett részt az Ukrajnában zajló háborút felügyelő tábornokokkal tartott megbeszélésen.

Amikor Putyin 2018-ban először jelentette be a 9M730 Burevesztnyiket, azt állította, hogy ez válaszlépés az Egyesült Államok lépéseire. Washington 2001-ben egyoldalúan kilépett az 1972-es Ballisztikus Rakétavédelmi Szerződésből, és az amerikai intézkedések, valamint a NATO katonai szövetség bővülése miatt szerinte szükség volt ilyen válaszra. Putyin azt mondta Geraszimov háborús parancsnoknak, hogy elő kell készíteni a fegyver hadrendbe állításához szükséges infrastruktúrát.

A rakétateszt időzítése, és az, hogy Putyin terepszínű egyenruhában jelentette be egy parancsnoki ponton, az Ukrajnai háborút felügyelő tábornokok jelenlétében, egy erős üzenet a Nyugatnak és Trumpnak, akik próbálnak nyomást gyakorolni az ukrajnai háború lezárására. (Reuters)