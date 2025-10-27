„Tudod, hogy a barátom vagy, szeretlek, és ezen semmi sem fog változtatni. De most meggondolatlan voltál és ostobaságot, bántó dolgot mondtál azokról a szerencsétlen, jobb sorsra érdemes, kiszolgáltatott lányokról. Kérj bocsánatot, ahogy férfihoz illik, aztán igyunk meg valamit” – üzente Bayer Zsolt a Beatrice frontemberének, Nagy Ferónak, aki a Békementen arról beszélt, hogy a Szőlő utcai igazgató, aki a gyanú szerint prostitúcióra kényszerített több nőt, „csak kereste a pénzt ezzel, lányokat futtatott, a lányok is kereték a pénzt ezzel, mindenki jól járt, nem?”

A Blikk telefonon érte utol Nagy Ferót, aki azt mondta, még nem olvasta Bayer Zsolt nyílt levelét. Arra a kérdésre, hogy tervez-e bocsánatot kérni, az énekes azt mondta:

„Nincs hozzáfűzni valóm. Kitől kérjek bocsánatot, magamtól? Kit bántottam meg?”

Bayer Zsolt nyílt levelét pedig így kommentálta:

„Ha a Bayer Zsolt ezt mondta, akkor majd elküldöm én a picsába, jó?”

Azt is hozzátette, hogy Bayer Zsolt régi, személyes jó barátja, és ezt majd ő tisztázza vele, rögvest fel is hívja. „Nem én vagyok a bűnös, hanem az, aki vitte a lányokat” – mondta Nagy Feró, aki hangsúlyozta, hogy a Kossuth-díjat nem azért kapta, hogy „befogja a pofáját”.

Vitályos Eszter kormányszóvivő korábban azt írta, elhatárolódik Nagy Feró mondataitól.

Lázár János a Nagy Mártonnal közösen tartott ferihegyi sajtótájékoztatón az RTL kérdésére, hogy visszavonják-e Nagy Feró Kossuth-díját, azt mondta: művészeti és ízlésbeli kérdésben a kormánynak nem dolga állást foglalni. Lázár szerint súlyos dolog lenne bármilyen Kossuth-díjat visszavonni, általában kitüntetést nem szoktak visszavonni, mert „azok már csak ilyenek”. A kormány díjakat nem von vissza, így ebben az esetben se fogják. Lázár felhozta ezután Majkát és Azahriah-t, jelezve, hogy „művészeti ügyekbe” nem szól bele a kormány.

A Fidesz a Blikk megkeresésére úgy reagált: „Képmutatók és kétszínűek azok, akik Nagy Ferót támadják, mert közben a legnagyobb bántalmazót, Magyar Pétert minden erejükkel védik.” A párt szerint az, hogy mi történt a konkrét ügyben, bíróság dolga lesz eldönteni, és ha történt bűncselekmény, akkor ők a legszigorúbb büntetésben bíznak. (Blikk, Telex)