Óriási leépítés jön az Amazonnál, akár 30 ezer embert is kirúghatnak

Az Amazon akár 30 000 vállalati munkahelyet is megszüntethet egy, már kedden kezdődő elbocsátási hullámban. A vállalat a költségek csökkentésén és a koronavírus-járvány okozta csúcskereslet idején keletkezett túlzott létszámnövekedés korrigálásán dolgozik. Az Amazon szóvivője nem reagált a Reuters értesülésére.

A 30 ezres létszám az Amazon-csoport teljes, 1,55 milliós állományának csak kis százalékát jelenti, de a szűkebben vett Amazon vállalat nagyjából 350 000 alkalmazottjának közel 10 százalékáról van szó. Ez lehet az elmúlt évek legnagyobb létszámleépítése az Amazonnál, ahol a legutóbb nagy leépítés 2022 végén volt, akkor mintegy 27 000 munkahely szűnt meg.

Az Amazon az elmúlt két évben is szüntetett meg munkahelyeket kisebb számban több részlegen. A héten kezdődő leépítések az Amazon legtöbb egységét érinteni fogják. Az érintett csapatok vezetőivel hétfőn közölték, hogy részt kell venniük egy képzésen arról, hogyan kommunikáljanak a munkatársakkal, miután kedden reggel e-mailben értesítéseket küldenek ki nekik.

Andy Jassy, az Amazon vezérigazgatója már korábban kezdeményezte a vállalatnál tapasztalható túlzott bürokrácia csökkentését. Júniusban azt mondta, hogy a mesterséges intelligencia fokozott használata valószínűleg további elbocsátásokhoz vezet, különösen az ismétlődő és rutinszerű feladatok automatizálása révén.