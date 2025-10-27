Reptéri gyorsvasút: 20 perc a Nyugatiból 3000-4000 forintos áron

A reptéri gyorsvasúttal 20 perc lesz a Nyugati és Ferihegy között az út, a vonatok 5-10 percenként fognak indulni, egy jegy 3000-4000 forintba kerül majd. Nagy Márton és Lázár János hétfőn közös sajtótájékoztatón mutatta be a kormány reptérfejlesztési terveit, amelyek igencsak nagyívűek, és ennek megfelelően egyrészt kellően távolba tekintőek, másrészt kellően költségesek.

A két miniszter összesen 2,5 milliárd eurónyi, tehát nagyjából 1000 milliárd forintnyi reptéri beruházásról beszélt. Ebből 1 milliárd euró lesz a reptéri vasút fejlesztése. Azt mondták a HVG tudósítása szerint, hogy 27 kilométernyi vasút épülhet meg Kőbányától Monorig két vágányon, és hogy az országos gerinchálózatba is bekötik a repteret. További 1 milliárd euró a tervezett hármas terminál költsége, ezt várhatóan 2027-ben kezdik építeni, és nyolc év alatt, 2035-re készülhet el. Emellett félmilliárd eurónyi közútfejlesztési költséggel számol a kormány, ez egy 12 kilométer hosszú, kétszer három sávos utat jelent, írja a Telex. A nyomvonaláról nem volt szó, arról viszont igen, hogy az út a tervek szerint 2028-ra fog elkészülni.

A vasútfejlesztésekről azt mondták: arra nemzetközi tendert írt ki a kormány, és a beruházásra koncesszió keretein belül kerülhet sor. A vasútfejlesztés ugyanúgy 2034-35-re fejeződhet be, mint a hármas terminál építése.

Fotó: Budapest Airport

Nagy Márton arról is beszélt: a kormány új légi közlekedési holdingtársaságot alapít, amelynek része lesz a Hungarocontrol, a Budapest Airport, valamint a debreceni és sármelléki repülőtér is.

A ferihegyi gyorsvasútról nem most először álmodik és ígérget a kormány. Ebben a cikkünkben már júniusban összeszedtük, hogy 1972 óta hányszor született meg és halt a reptéri vasútfejlesztés terve.

Az egykori fideszes közlekedési államtitkár, Vitézy Dávid (Podmaniczky mozgalom) szintén óvatos örömmel kommentálta a bejelentést. Azt írta, hogy bár fontos győzelem a mai bejelentés a fővárosnak is, az országnak is, és komoly előrelépés, hogy „legalább a teljesen elhibázott kínai terv lekerült az asztalról”, nem árt óvatosnak lenni. Ugyanis, mint fogalmazott, „egyszer már tartottunk itt 6-7 éve, aztán a kormány mégse építette meg a vasúti bekötést. Másrészről pedig egy vasútfejlesztés terén elpazarolt ciklus utolsó hónapjai jönnek, erősen kérdéses, ennyi idő alatt valójában meddig juthat a projekt”.