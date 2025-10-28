Hétfő reggel a gyárkapuban közölték a munkába érkező 300 dolgozóval, hogy ki vannak rúgva

A dél-szerbiai Vranje városban működő, dán érdekeltségű Kentaur Balkans gyárának vezetői meglehetősen spártai módját választották annak, hogy a dolgozókat tájékoztassák az üzem bezárásáról. Hétfő reggel a gyárkapuban pecsét és aláírás nélküli, nyomtatott lapok várták az üzem mintegy háromszáz munkatársát, akikkel így közölték, hogy „döntés született a vállalat bezárásáról”.

A teljesen személytelen közlemény alá(nem)írója hozzátette: „Szeretném kifejezni őszinte hálámat mindenkinek, aki velünk együtt részese volt ennek a projektnek”. A dolgozókat már be sem engedték az üzem területére, a benn lévő személyes tárgyaikat keddtől vehetik majd át. Ugyanakkor megnyugtattak mindenkit, hogy hogy a béreket és minden járandóságot kifizetnek, „beleértve az októberi teljes havi járandóságot is”.

A Kentaur Balkans az első vállalatok egyike volt, amely a vranjei ipari parkban megnyitotta a kapuit hat évvel ezelőtt. A cég hat évvel ezelőtt kezdte a működését, munkaruhákat gyártott a szolgáltató és az egészségügyi szektorban dolgozók számára. (Szabad Magyar Szó)