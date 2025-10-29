Döntött a Fővárosi Közgyűlés: nem mentik meg a Szigetet

Cikkünk frissül...

Szavazott a Fővárosi Közgyűlés a Sziget Fesztivál megmentését segítő javaslatól. A főpolgármester által benyújtott javaslatot végül a képviselők többsége nem támogatta. Ezzel el is dőlt: mivel a döntés értelmében nem tudják felbontani az eredeti közterület-használati díjról szóló szerződést, így viszont ellehetetlenül az új szerződés időbeni megkötése.

Ez annyit tesz: jövőre nem lesz Sziget.

A szavazás a következőképp alakult:



Bujdosó Andrea módosító javaslatát a közgyűlés nem támogatta, Gál József módosítóját támogatta, az MKKP jmódosító javaslatát nem támogatta. Ezek után viszont a javaslat egészéről szóló szavazáson a Fidesz és a Tisza frakciója tartózkodott, így a javaslat nem ment át.

Gerendai Károly a szavazás után azt nyilatkozta:

teljesen értetlenül állok a helyzet előtt.

Szerinte azért különösen érthetetlen a helyzet, mert korábban úgy tűnt, hgy az egyik legfőbb kifogás az eredeti szerződés felbontása ellen épp az volt, hogy az bevételkiesést jelentene a fővárosnak, miközben végül a szavazáson átment az a módosító javaslat (Gál Józsefé a Podmaniczky Mozgalomtól), ami épp hogy erre a bevételkiesésre adott volna választ, forrásátcsportosítással.

Gerendai szerint még muszáj lesz aludnia egyet a történtekre, hogy megértse, mi történt, és csak ezután tud majd egyeztetni a befektetőkkel arról, hogyan tovább.

Reakciók

Karácsony Gergely azt írta:

Akkor hát nem lesz Sziget. Nem lesz fővárosi bevétel, a nemzetgazdaság is elesik több tízmilliárd forinttól és a budapestiek is a kedvezményektől.Ez mind nem lesz, mert a két legnagyobb fővárosi frakció, a Tisza és a Fidesz így döntött.

A főpolgármester kommentben árnyalta a helyzetet:

„Naponta váltogatta a Tisza a véleményét a kérdésben, de egy koherens módosító javaslatban nem voltak képesek azt összefoglalni. Egy pontban voltak következetesek: ne kelljen felelősséget vállalniuk semmiért, áttolták volna a döntés terhét a mostani kormányra, a következő kormányra, a főpolgármesterre, a befektetőre, bárkire. Miközben Budapest egyik legfontosabb, tízezreket megmozgató kulturális eseményét hagyják kidobni a kukába, percekkel később majdnem négyszázmillió forintot elköltöttek volna a kötényes törökfürdőzés biztosítására. Ez is egy értékválasztás.”

A Tisza budapesti frakciója szerint „Karácsony Gergely miatt került veszélybe a Sziget Fesztivál jövője”:

Baranyi Krisztina szerint:

Déri Tibor (DK) azt írta,

Hogy jutottunk idáig?

A délelőtti huzavona után a megoldás végül az lett, hogy a főpolgármester módosító javaslatot nyújtott be, amelyben az alábbi kiegészítés került be az eredeti javaslatba:

„3. a) felkéri a főpolgármestert, hogy az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés j) pontja szerinti felterjesztési jog gyakorlása keretében kezdeményezze a Kormánynál, hogy Budapest Főváros Önkormányzata részére, annak jelenlegi pénzügyi helyzetére is figyelemmel, a Sziget Fesztivál közterület-használatához a jelenlegi hatósági szerződés szerinti mértékhez képest nyújtott kedvezménnyel azonos összegű támogatást nyújtson a Budapest által megtermelt, jelentős összegű turizmusfejlesztési hozzájárulás által biztosított költségbevételi bevétel terhére,

b) üdvözli a Fővárosi Közgyűlés TISZA képviselőcsoportjának azt a nyilatkozatát, hogy az országgyűlési képviselők 2026. évi általános választását követő kormány az a) pont szerinti kezdeményezést teljesíteni fogja.”

Ezzel teljesült a Tisza-frakció egyik feltétele, amihez a javaslat megszavazását kötötték.

Gerendai Károly délelőtt a Fővárosi Közgyűlés ülésén hallgatja a Sziget jövőjéről szóló vitát. Fotó: Bankó Gábor/444

A Tisza budapesti frakciója délután közölte, hogy a javaslat egészét kizárólag akkor szavazzák meg, ha mind a 4 pontjuk belekerül a javaslatba. Az alábbi 4 pontról van szó:

A szerződésbontás miatt kieső bevételt a főpolgármester kommunikációs keretéből kell ideiglenesen átcsoportosítani, hogy ne a budapestiek viseljék a döntés terhét. A leendő TISZA-kormány a Magyar Turisztikai Ügynökségen keresztül 2026 és 2027 júniusáig az elengedett összeget átutalja a fővárosnak. Az új befektető vállalja, hogy 2027 végéig a kétévi kedvezmény teljes összegét utólagosan visszafizeti a fővárosnak, amely azt visszautalja az MTÜ-nek. A Sziget fesztivál által nyújtott diákkedvezményt a szervező nem vonhatja le a fővárosnak fizetett bérleti díjból.

Ebből a főpolgármesteri módosító a 2. pontot emelte be, az első pont pedig lényegében szerepelt Gál József (Podmaniczky Mozgalom) még korábban benyújtott módosító javaslatában.

Bujdosó Andrea a szavazás előtt még elmondta: ők a kompromisszumkeresés érdekében beadtak egy javaslatot dél körül (ez a fenti 4 pont), majd megkérdezte Karácsony Gergelyt, hogy kinek nem jó ez a javaslat, és imért nem jó. Bujdosó szerint ez egy kmpromisszumos javaslat, ezért érdeklődött.

„Mi azért vagyunk itt felelős képviselők, hogy a város érdekeit védjük, és semmiképp sem azoknak a vállalkozóknak, befektetőknek az érdekeit, akik ebből milliárdos hasznot húznak” - fogalmazott. Elmondása szerint a javaslataikra azt a választ kapták, hogy ez nem fog működni.

Ha a főváros, a frakciók szeretnék a Szigetet megmenteni, akkor szünetet kér, hogy megmentés a Szigetet. Ha nem, akkor ők nem fogják megszavazni.

Mi elmentünk a falig, önök egy lépést sem tettek - zárta mondandóját.

Karácsony jelezte, hogy a tartalmi vitákat már lefolytatták. A hozzá eljutott javaslatok közül egyet befogadott, ahogy a már benyújtott módosító javaslatokról is. „Három bizottsági ülés volt, itt is volt vita, lefolytattuk a végéig, ezt tudom erre mondani. Most volt egy félórás szünet” - mondta Karácsony.

Vitázy Dávid szerint a tiszás javaslatban voltak olyan elmek, amik más javaslatokból lettek beépítve, ami üdvözlendő, szerinte annak lenne értelme, hogy a tiszás javaslatot (mármint a mai, 4 pontosat) nyújtsa be Karácsony, hogy legalább megteremtse a lehetőséget arra, hogy arról is lehessen szavazni - a közgyűlés napján ugyanis már csak a főpolgármesternek van lehetősége javaslatot benyújtani.

Van a Tisza pártnak egy javaslata, arról fogunk szavazni - reagált Karácsony, utalva arra, hogy a Tisza már korábban benyújtott egy módosító javaslatot, amiben viszont még nem azok a pontok szerepeltek, amelyekről ma beszéltek.

Déri Tibor emlékeztetett arra, hogy a Tisza már délután kiírta, mik a kizárólagos feltételeik, a szavazás előtt, az utolsó pillanatban viszont kompromisszumkészségről beszéltek - ami ellentmondásos.

Gerendai Károly a szavazás előtt olvasgatja a legutólsó modósító javaslatot. Fotó: DHN

Karácsony Gergely ezek után ismét elrendelt egy rövid tárgyalási szünetet. Leginkább ugye az volt ezen a ponton a probléma, hogy a Tisza módosítójában az szerepelt, hogy az „új szerződés megkötését csak abban az esetben támogatja, ha a Fővárosi Önkormányzat 2026-ra kieső bevételeit a Kormány a turizmusfejlesztési hozzájárulás terhére – mely csak a budapesti turizmus és vendéglátás révén évente több tízmilliárd forintos nagyságrendű – teljes körűen biztosítja”. Csakhogy ez lényegében azt jelentette volna, hogy még a kormányra is várni kéne, ami viszont jóformán garantálná, hogy a szervezők kicsúsznak az időből (ezt Gerendai Károly mind tegnap a bizottsági ülésen, mind ma délelőtt nyomatékosan jelezte).

Vagyis amennyiben a tiszás módosítót megszavaznák, az ellehetetlenítené a Szigetet.

Az egyeztetés feszült légkörben folyt, a Fidesz frakció azonban látványosan nem vett részt benne.

Kiss Ambrus és Karácsony Gergely egyeztet a Tisza frakcióval. Fotó: DHN

Ezután kezdődött a szavazás.