A Tisza szerint amikor kormányra kerülnek, majd segítenek a Szigetnek

Javaslatot nyújtott be a Sziget Fesztivál utolsó pillanatos megmentése érdekében Karácsony Gergely főpolgármester, amelyben felkéri a Tulajdonosi bizottságot, hogy rendkívüli ülés keretében döntsön arról, hogy közös megegyezéssel megszünteti a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Zrt.-vel kötött eddigi közterület-használati hatósági szerződést, és megkezdi az új szerződésről szóló tárgyalásokat.

Gerendai Károly a Fővárosi Közgyűlés ülésén. Fotó: Bankó Gábor/444

A napirendi pont vitájában Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója megismételte azt, amit tegnap már a bizottsági ülésen Gerendai Károlyék elmondtak: a GKI szerint 31 milliárd forint közvetlen bevétel jön be a Szigetből (kiskereskedelemmel, taxiszolgáltatásokkal, vendéglátásokkal, egyébbel), amiből viszont a város is részesül. Évente 200 millió forint iparűzési adót fizet a Sziget, ennek 54 százaléka a fővárosnál marad, a maradék az önkormányzatokhoz megy.

Ezen kívül két példát is hozott: gyógyfürdők többletbevétele nagyjából 50 millió forint, a BKK esetében egy 50-80 millió forintos többletet jelent a Sziget.

Napokban mérhető idő, amíg ezt a folyamatot le kell zárni - emlékeztetett a főigazgató.

Bujdosó Andrea (Tisza-frakció) módosítójában arra tett javaslatot, hogy a kormány a „2024-ben 107 milliárdos, igen jelentős részben Budapesten képződő fejlesztési előirányzatból” biztosítson forrást és fedezetet „a Sziget Fesztivál átmeneti gondjainak és hazai tulajdonossal történő újraindulásának támogatása.”

Bujdosó Andrea Fotó: Bankó Gábor/444

A javaslat már csak azért is izgalmas, mert egyrészt a Tisza Párt úgy javasolja, hogy a kormány finanszírozza a Sziget újraindítását, hogy ezzel letolja a felelősséget a Fővárosi Közgyűlésről, másrészt viszont elnézve a Fidesz hozzáállását a probléma megoldásához a különböző fővárosi bizottságokban valójában igen kevés a realitása, hogy a kormány valóban érdemi lépéseket kívánna tenni az ügy érdekében (különös tekintettel az épp ma reggel kivetett újabb sarcra). Ugyanakkor azzal, hogy még a kormányt is bevonnák a folyamatba, az eleve szűkös határidőre tekintettel, amíg még érdemes lenne belefogni a fesztivál megszervezésébe, gyakorlatilag ez a végét is jelentené az egész folyamatnak - még mielőtt elindult volna.

A javaslathoz egyébként megjegyzést fűzött Számadó Tamás főjegyző is, aki felhívta a Tisza-frakció figyelmét arra, hogy a javaslat nem összeegyeztethető a hatályos törvényekkel.

Arra, hogy a kormány bevonása a folyamatba tovább növelné az időtartamát annak, amíg érdemi döntés születhet, Kiss Ambrus is felhívta a figyelmet.

Baranyi Krisztina (MKKP-frakció) emlékeztetett arra, hogy a tegnapi bizottsági ülésen annak ellenére sem szavazta meg a Fidesz és a Tisza a főpolgármester javaslatát, hogy előtte bő két órában hallgatták meg Gerendai Károlyt és Kádár Tamást.

„Ezek után tanácstalanok voltunk, nem nagyon tudtuk, mi lenne az, ami miatt a Fidesz és a Tisza megszavazná a javaslatot, ezért nyújtottuk be a módosító javaslatukat” - magyarázta Baranyi.

A módosító itt olvasható Baranyi mellett Döme Zsuzsanna (vagyis az MKKP-frakció kétharmada) jegyzi, ennek értelmében a Fővárosi Közgyűlés felkérné a főpolgármestert, hogy kezdjen tárgyalásokat a Sziget Zrt.-vl arról, hogy 2026-tól

„a Sziget Fesztivál neve »Tisza Sziget Fesztivál« legyen;

a Budapest Showcase Hub Fesztivál és Konferencia - ugye, ez az, ami a Tisza frakció javaslatára 30.000.000 Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást kapott a fővárostól, meg arról is gondoskodnunk kellett, hogy a nagyrendezvénye a Városháza Parkban kerülhessen megrendezésre - kapjon saját színpadot a “Tisza Sziget Fesztiválon” meg még 30.000.000 forintot;

Ruszin-Szendi Romolusz legyen a biztonsági főnök a Tisza Szigeten;

a Sziget körül a Tisza folyjon, ne a Duna;

legyenek a Szigeten analóg sátrak a digitális polgári köröknek;

Nagy Feró és a Vörös Hadsereg ének-, és tánckara legyen a headliner;

Csak Szentkirályi ásványvizet lehessen vásárolni a fesztiválon;

Csak készpénzzel és Erzsébet utalvánnyal lehessen fizetni.”

„Ha ez kell, hogy kedvében járjunk mindkét nagy frakciónak, akkor felkérjük a főpolgármester urat, hogy járjon el” - mondta a közgyűlés ülésén Baranyi.

Vitézy Dávid (Podmaniczky Mozgalom) szerint az ő álláspontjuk az első ponttól világos: korábban is támogatták a főpolgármester javaslatát, most pedig látva a kialakult patthelyzetet, ők is benyújtottak egy módosító javaslatot, amelynek a célja egy kompromisszum keresése. Módosítójukban azt javasolják, hogy az első években kieső bevételeket a a Városkommunikációs Iroda (Vitézy szavaival: „Karácsony Gergely propagandaosztálya”) személyi és dologi kiadásainak csökkentésével kompenzálják.

De - jelezte - enélkül is támogatják a főpolgármesteri javaslatot, ha a módosítójuk nem megy át.

Vitézy Dávid Fotó: Bankó Gábor/444

Karácsony Gergely erre azzal vágott vissza, hogy neki kisebb most a kommunikációs csapata, mint amekkorát Vitézy kért magának akkor, amikor még csak főpolgármester-helyettes akart lenni.

Tüttő Kata (független) jelezte, hogy ő már akkor is támogatta volna a javaslatot, amikor a Tulajdonosi Bizottság szavazott róla, csakhogy jelezte előre, hogy nem tud ott lenni - erről itt írtunk bővebben. Emellett arra kérte a képviselőket, hogy garanciák kérése helyett inkább legyen annyi bizalmuk a szervezők felé, hogy nem gátolják a folyamatot.

Erre reagálva Bujdosó Andrea elmondta, hogy ő minden bizottsági ülésen ott volt. Ismét elmondta, hogy szerinte mindenkinek ugyanaz a szándéka, „mindenki szeretné, ha a Sziget folytatódna”, de ismét azzal érvelt, hogy jelenleg is van érvényes szerződés, vagyis szerinte ha gerendai új cége megvenné a Sziget Zrt.-t, akkor az eredeti alapján is meg tudnák szervezni a fesztivált. Ezzel kapcsolatban gerendai tegnap elmondta, hogy ahhoz, hogy be tudjanak vonni befektetőket, szükség lenne egy hosszú távú szerződésre, ami kiszámíthatóságot biztosítana - ám az eredeti szerződés csak a jövő évig szól, vagy ez a feltétel nem teljesülne.

Bujdosó azzal is érvelt, hogy állítása szerint Gerendai tegnap azt mondta, hogy semmi garancia nincs arra, hogy ő meg tudja venni ezt a céget, és ha megveszi, meg tudja szervezni a fesztivált. Gerendai ugyan nem pont ezt mondta, de Bujdosó következtetése mégis az volt, hogy jelenleg nem a fővároson áll, hogy lesz-e Sziget hanem Gerendaiékon.

Most azt is mondta, hogy ők azért javasolják, hogy a kieső bevételeket pótolja az állam, mert a jelenlegi konstrukcióban „az összes kockázatot a főváros vállalja úgy hogy ő profitálja a legkevesebbet” a Szigetből.

Déri Tibor (DK) kapott szót, aki szerint a tegnapi bizottsági ülésen aki akart, minden kérdésre választ kapott, szerinte a Tisza-frakció nem érti az önkormányzatok működését, mert „bár negyedszer is arról beszéltek, hogy szeretnék megmenteni a Szigetet, de látni nem ezt látjuk.”

Déri szerint amikor felelősségteljes döntéseket kellene hozni, a Tisza vagy nem szavaz, vagy tartózkodik, vagy kivonul az ülésről. „Most meg azt várják, hogy a kormány mentse meg a Szigetet, amikor ezt mi is megtehetnénk.” Ráadásul a Tisza attól a kormánytól vár megoldást, ami még aláírt szerződések teljesítését sem hajtja végre.

„Abszolút zseniális ötletnek tartom, tényleg” - ironizált, és elegáns felelősséghárításnak nevezte a Tisza hozzáállását.

Baranyi Krisztina ezen a ponton felolvasott egy hosszabb részletet Barna Judit Annamária (Tisza) egy korábbi javaslatából, ami 30 millió forintot kért a költségvetés terhére a Budapest Showcase Fesztivál részére, többek közt azzal érvelve, hogy kulturális és egyéb szempontokból is fontos ilyen fesztiválok megszervezése.

„Ha ez a fesztivál közvetlenül, pályázat nélkül 30 millió forintot kapott a Tisza kezdeményezésére a fővárostól, ha ott ez nem volt probléma, akkor most se legyen az” - fogalmazott Baranyi.

Szerinte ha Gerendaiék vállalnak kockázatot a fesztivál megszervezésével akkor a főváros is vállalhat ennyi kockázatot, ha viszont nem sikerül megoldani a kialakult helyzetet, akkor a Tisza-frakció felelőssége lesz, hogy nem lesz Sziget.

Ez a felelősség-téma többször is visszatért az ülésen, Bujdosó Andrea szerint a 11 tagú Tulajdonosi bizottságban mindössze 3 tagjuk ül, és ők legalább ott voltak, szemben azokkal, akik el sem jöttek (Kovács Gergely és Tüttő Kata). Amire Tüttő csak annyit mondott: ha ott tudott volna lenni, ő megszavazta volna, a Tisza viszont egyszer sem vállalt semmilyen felelősséget a kérdésben.

Barna Judit visszatért Baranyi Krisztina hozzászólására (aki akkor épp nem volt bent a teremben), és elmondta, hogy a Budapest Showcase Fesztiválra „a világ leghíresebb zenekarainak producerei, bookerei jönnek el”, és szeretettel vár a nemsokára kezdődő rendezvényre mindenkit.

Döme Zsuzsanna erre úgy reagált, hogy ők nem megtámadni akarták barna Judit javaslatát, csak arra akartak rámutatni, hogy ha akkor az a 30 millió forint belefért a Tiszának, akkor „ugyanazt a kultúrmisszió támogató logikát” szeretnék látni most is.

Keszthelyi Dorottya (DK) szerint a Fővárosi Közgyűlésnek egyetlen lehetősége van, hogy lezárja ezt a kérdést, és tiszta lapot nyisson a Sziget Fesztivál előtt, ezt nem szabad elveszíteniük.

Radics Béla volt a vita egyetlen fideszes hozzászólója, ő arról beszélt, hogy a budapestiek pénz nem kis ügy, és felelőtlenség lenne, ha kockáztatnák ezt a pénzt.

„Ha csak százalék esélye van annak, hogy nem lesz Sziget, akkor mi ezt nem támogatjuk” - zárta rövidre a kérdést. „Ha lesz garancia, örömmel fogjuk támogatni.”

Bujdosó Andrea következett, aki váratlan húzásként azt mondta, hogy ha a Tisza kormányra kerül, akkor „oda fogja adni ezt a pénzt a Szigetnek a 2026-os évadra”. Szerinte ez áprilisban kiderül majd (hogy hogy tudna erre a vállalásra a Sziget és a főváros szerződést kötni - ez nem derült ki).

Ezután szót kapott Gerendai Károly is, aki újfent jelezte: ahogy most állunk, úgy nem lesz jövőre Sziget. Gerendai szerint a főváros megpróbálhat majd érvényt szerezni a Sziget szervezését jövőre már nem vállaló külföldi cégtől behajtani a közterület-használati díjat, de ha nem sikerül új szerződést kötni, akkor jövőre sem a fővárosnak, sem senkinek nem lesz más bevétele a Szigetből.

Gerendai Károly Fotó: Bankó Gábor/444

Jelezte azt is, hogy nem fenyegetni szeretne, de még ha meg is szavazzák a képviselők a főpolgármester javaslatát, akkor sem mindegy, hogy mennyi idő alatt történik ez meg, „ugyanis olyan mértékű késésben vagyunk, hogy a szervezés folyamatában minden nap számít”.

Örülne ugyan a Tisza javaslatának, hogy a kormány támogassa a fesztivált, de ennek a részleteit kidolgozni nem 1-2 nap lenne.

Gerendai azt kérte a közgyűléstől, hogy döntsenek minél hamarabb arról, hogy felmondják-e a régi szerződést és nekiállnak-e egy új szerződés megkötésének.

„Nagyon sajnálnám, ha ez kampánytémaként elvérezne most. Mutassák meg, hogy ebben legalább egyet tudnak érteni” - kérte a képviselőket.

Gerendai Károly hallgatja a vitát. Fotó: Bankó Gábor/444

A vita után Gerendai Károly a 444-nek azt mondta, egyelőre meg nem tudná mondani, hogy hogyan alakul majd a szavazás. Szerinte az látszik, hogy mindenki támogatná magát a Szigetet, de a képviselők közt vannak egyet nem értések, feszültségek, amik gátolják az ügy gyors lerendezését. Kádár Tamás emellett jelezte: bár jól hangzana, hogy az állam is beszálljon a fesztivál finanszírozásába, de erre az elmúlt 8 évben sem volt példa (pedig ők kérték is), vagyis ennek nem igazán látják most realitását.

Bár Vitézy Dávid ügyrendben kérte, hogy a javaslatról rögtön a vita után szavazzanak, de a főpolgármester erre nem adott lehetőséget, így csak valamikor késő délután várható döntés.

Gerendai szerint „addig van egy kis zabszem”.

Háttér

Október közepén derült ki, hogy a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Zrt. kezdeményezte a fővárosnál, hogy a 2026-ban lejáró területfoglalási engedélyüket közös megegyezéssel szüntessék meg, arra hivatkozva, hogy a külföldi tulajdonos úgy döntött, a jelenlegi struktúrában nem vállal további kockázatot Magyarországon. És miután a fővárossal kötött szerződés alapján jövőre is fizetni kellene akkor is, ha nincs fesztivál, inkább felmondanák azt, de próbálják megoldani, hogy új konstrukcióban folytatódhasson a Sziget.

Ahhoz tehát, hogy új konstrukciókban lehessen gondolkodni, első lépésként a még életben lévő szerződést kéne felbontani, csakhogy erről korábban két körben sem sikerült döntenie az illetékes Tulajdonosi bizottságnak. Legutóbb múlt szerdán tárgyaltak róla, utána Magyar Péter és Karácsony Gergely kommentháborút is vívott, miután a tiszás képviselők faramuci úgy-szavazok-hogy-nem-szavazok taktikája miatt nem volt érvényes a szavazás. Cikkünk arról az ülésről és utóéletéről itt olvasható.

A közgyűlés előtt kedden a Pénzügyi és Közbeszerzési bizottság meghallgatta Gerendai Károlyt, akit a Sziget Zrt. tulajdonosai kértek fel a fesztivál megmentésére és Kádár Tamást, a Sziget ügyvezetőjét is. Az ülésen ismertették a főpolgármester javaslatát is, amely itt olvasható, ezt azonban a fideszes és a tiszás képviselők sem támogatták.