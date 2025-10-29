Katonai bázis felett repkedő drónok miatt indul nyomozás Belgiumban

Nyomozásba kezdtek a belga hatóságok, miután kétszer is drónokat észleltek egy dél-keleti katonai bázis felett, közölte Belgium védelmi minisztere, Theo Francken szerdán. Egy héten belül összesen öt drónt észleltek a Marche-en-Famenne városban található katonai bázis fölött, beazonosítani azonban nem sikerült őket.

„Ez nem amatőrök munkája volt, képzett drónpilótáké” – posztolta Francken a Reuters szerint.

Az elmúlt hetekben a NATO tagországai fokozott készültségben vannak, mióta számos ország légterében észleltek drónokat vagy épp orosz vadászgépeket.

Katonai gyakorlat a Marche-en-Famenne városában található bázison. Fotó: VIRGINIE LEFOUR/Belga via AFP

Szeptemberben orosz drónokat lőttek le Lengyelország fölött. Ez az eset és a későbbi észlelések hívták életre az EU és a NATO új közös drónfal-projektjét, miután kiderült, hogy a nyugati szövetség valójában képtelen időben észlelni és lereagálni a légtérsértéseket.

Október közepén arról írtunk, hogy ugyan könnyű drónt kiáltani, de nehéz az észlelést bizonyítani, kollektív társadalmi pánikról mégis túlzás lenne beszélni. Ráadásul az orosz háttérre kézzelfogható bizonyítékot eddig a lengyel eset kivételével nem igazán találtak.