Katonai bázis felett repkedő drónok miatt indul nyomozás Belgiumban

Nyomozásba kezdtek a belga hatóságok, miután kétszer is drónokat észleltek egy dél-keleti katonai bázis felett, közölte Belgium védelmi minisztere, Theo Francken szerdán. Egy héten belül összesen öt drónt észleltek a Marche-en-Famenne városban található katonai bázis fölött, beazonosítani azonban nem sikerült őket.
„Ez nem amatőrök munkája volt, képzett drónpilótáké” – posztolta Francken a Reuters szerint.
Az elmúlt hetekben a NATO tagországai fokozott készültségben vannak, mióta számos ország légterében észleltek drónokat vagy épp orosz vadászgépeket.
Szeptemberben orosz drónokat lőttek le Lengyelország fölött. Ez az eset és a későbbi észlelések hívták életre az EU és a NATO új közös drónfal-projektjét, miután kiderült, hogy a nyugati szövetség valójában képtelen időben észlelni és lereagálni a légtérsértéseket.
Október közepén arról írtunk, hogy ugyan könnyű drónt kiáltani, de nehéz az észlelést bizonyítani, kollektív társadalmi pánikról mégis túlzás lenne beszélni. Ráadásul az orosz háttérre kézzelfogható bizonyítékot eddig a lengyel eset kivételével nem igazán találtak.
Oroszország szerint köze nincs az esethez.
Rövid ideig tartott a légtérsértés, de több hasonló eset történt a térségben.
A NATO repülőgépeit riadóztatták, több repteret lezártak.
Andrius Kubilius szerint ha nem készülünk fel a háborúra, akkor „fel kell készülnünk a megadásra, a Putyin-féle békére”.
Oroszország naponta több száz olyan drónnal támadja Ukrajnát, mint amilyenek a lengyel légtérbe repültek be. 19 darab robbanóanyag nélküli drón elég volt ahhoz, hogy az oroszok megmutassák, mennyire sebezhető a NATO.
Az elmúlt hetekben sorra kerültek a címlapokra a drónészlelések miatti reptérlezárások. Könnyű drónt kiáltani, de nehéz az észlelést bizonyítani, kollektív társadalmi pánikról mégis túlzás lenne beszélni. Túlreagálják az európai társadalmak a drónveszélyt?