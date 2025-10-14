Nem félünk a drónoktól, csak mindent annak nézünk

Az utóbbi hetekben Lengyelországtól Dánián át egészen Litvániáig több olyan „drónincidens” is történt, amelyek egyrészt Európa amúgy is széles körben ismert sebezhetőségére hívták fel a figyelmet, másrészt a nemzetközi média annyit foglalkozott az ügyekkel, hogy már-már úgy tűnhetett a felületesen tájékozódóknak, mintha pánik uralkodott volna el az érintett társadalmakban. Német, dán, balti, belga katonai bázis, a müncheni, koppenhágai vagy épp az oslói reptér, észtországi ipari parkok is az érintettek közt voltak, és a sort még folytathatnánk.
Az európai hatóságok kevés részletet hoztak nyilvánosságra a drónbehatolásokról, és volt, hogy csak napokkal később ismerték el hivatalosan az átrepüléseket. Más eseteknél egyáltalán nem tudták megerősíteni a bejelentéseket. Volt olyan drónészlelés, ami után a dán hatóságokat 24 óra alatt 500 bejelentés árasztotta el, néhányról később kiderült, hogy a rémült állampolgárok csillagokat láttak az égen. Egyelőre még minden ország keresi, hogyan kellene reagálni az ilyen helyzetekre. A drónfalból úgy tűnik, drón fail lesz, addig is az egyes országok azt mérlegelik, hogy engedélyezzék-e a hatóságoknak a drónok lelövését.
Fontos leszögezni, hogy a fenti esetek csak azok az észlelések, amelyeket nyilvánosságra hoztak. A Guardian szerint már tavaly rendszeresen jelentek meg drónok Észtország keleti részén, az orosz határ közelében fekvő két nagy ipari park környékén.
Néhány hét leforgása alatt történt a legdurvább, lengyelországi eset, ahol a NATO vadászgépeinek is akcióba kellett lépni, a sorozatos reptérlezárások és Ukrajna legnyugatabbi nagyvárosának (Lviv) az eddigiekhez képest kifejezetten súlyos bombázása, ezzel párhuzamosan Európára évek óta ömlik a dezinformációs kampány.Mindezzel együtt, bizonyítékok híján inkább valószínűségeket tudunk megfogalmazni: számtalan bizonyíték van arra, hogy Oroszország aktívan támadni próbálja az európai politikai intézményrendszert, infrastruktúrát, információs teret, ebbe a mintázatba ezek a drónészlelések teljesen beleillenek.
A leggyakoribb magyarázat szerint Moszkva tesztelni akarja NATO-szomszédai képességeit, ehhez pedig az orosz hibrid háborús eszköztár változatos elemeit veti be. A katonai-politikai reakciók tesztelése mellett van azonban egy legalább ilyen fontos pszichológiai hatás is: a háború rémképét érezhetőbben beemeli a nyugat- és észak-európaiak viszonylag védett, kényelmes életébe, és a bőrük alá mászva szegezi nekik a kérdést: valóban ezt akarják? Ezek a drónok szürkezónában működnek: a jelenlétük demonstratív, szembesítik a civil lakosságot önnön sebezhetőségükkel, de nem lépnek át abba a nyílt agresszióba, amit Ukrajnában látunk. Ezen a ponton azt is érdemes megjegyezni, hogy ez a logika fedezhető fel az ukrán hadseregnek az orosz hátország ellen indított támadásai mögött is: közelebb vinni a háborút az orosz átlagpolgárokhoz, abban a reményben, hogy előbb-utóbb csak sikerül valamilyen nyomásra kényszeríteniük a Kremlt.
Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!Már előfizetőnk vagy?
Oroszország naponta több száz olyan drónnal támadja Ukrajnát, mint amilyenek a lengyel légtérbe repültek be. 19 darab robbanóanyag nélküli drón elég volt ahhoz, hogy az oroszok megmutassák, mennyire sebezhető a NATO.
A koppenhágai informális EU-csúcs egyik központi témája az Unió keleti határára felhúzandó drónfal volt. Ez a ritka kezdeményezések egyike, amit a magyar kormány sem próbál elgáncsolni. Rengeteg pénzből épülhetne ki az EU eddigi legjelentősebb biztonsági projektje, de a nagy tagállamok kevésbé lelkesek iránta.
A NATO repülőgépeit riadóztatták, több repteret lezártak.
Az orosz hadsereg több mint 50 rakétával és 500 drónnal támadta Ukrajnát. Lengyelország riasztotta a vadászgépeket a légtere védelmére, de riadó volt Litvániában is.
Az alaszkai találkozó óta eltelt időben egyértelművé vált, hogy Moszkva kész nyugati érdekeltségeket támadni Ukrajnában, és nem tart annak következményeitől. Az oroszok láthatóan mindent megtesznek azért, hogy leválasszák az Egyesült Államokat Ukrajnáról, a lengyelországi drónos légtérsértést is érdemes ebben a keretben értelmezni.
Egy új jelentés szerint több mint 30 orosz befolyásolási kísérletet jegyeztek fel 2024-ben, ami négyszerese a korábbi éveknek. Idén mintha visszaesett volna a Kreml aktivitása, de ez a nyugalom minden bizonnyal csak átmeneti lesz.
Herszon kilenc hónapig volt orosz megszállás alatt. Az ukránok felszabadították, de az élet nem lett könnyebb, az oroszok folyamatosan lövik a várost. Hat hónapja a helyiek újfajta nyomorúsággal néznek szembe: drónokkal terrorizálják őket. Azért mentünk a városba, hogy egy újranyitás előtt álló gyermekotthon igazgatójával interjúzzunk.