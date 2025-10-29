Menet-összehasonlító videón látszik, hogy a tiszás menet majdnem kétszer annyi ideig vonult a kihelyezett kamera előtt, mint a Békemenet

Tomanovics Gergely, azaz Gary Grehound, a fideszes videósból lett ellenzéki aktivista volt az, aki 2021-ben Nerbottal trollkodta szét a nemzeti konzultációt és a Fidesz online petícióját is.

Tomanovics kedden egy – Sziklai Zsolttal együtt készített – menet-összehasonlító videót osztott meg a Facebookon azzal, hogy:

„Na akkor zárjuk le egyszer és mindenkorra ezt a »kinek a menete volt nagyobb« vitát!”

Mint írta, az volt a terve, hogy képelemző algoritmussal pontosan megszámoltatja a résztvevőket mindkét meneten, de ezt elvetette, mondván, hogy „ránézésre is magáért beszél a különbség”: a 11:30 körül elindított Békemenet 46 percen át ment végig az adott szakaszon, a kb. 14:30-kor elstartolt tiszás Nemzeti menet pedig 82 perc alatt.

Tomanovics még azt is hozzátette, hogy kint volt a tiszás meneten: „Délután fél 3 körül indultam metróval a Déli pályaudvarról, már akkor bemondták a hangosbemondón, hogy aki a belvárosba szeretne jutni, az jobban teszi, ha az Astoriánál száll le, mert a Deák térnél nem lehet kijutni az aluljáróból, ezért csak kis kerülővel az Oktogonnál tudtam a menet elejére jutni, ahol rajtam kívül nagyon sokan várták az út mindkét oldalán, hogy csatlakozhassanak, és a menet eleje már úgy ért a Hősök terére, hogy az tele volt - tehát megkockáztathatjuk, hogy erről a videóról a Hősök terén végül összegyűlt tömeg legalább harmada-fele hiányzik.”

Miután a videót Jámbor András országgyűlési képviselő is megosztotta, telefonon megkerestük Tomanovicsot, hogy hogyan készült a videó. Elmondta, hogy ő vette a Margit hídon a Békemenetet, Sziklai Zsolt pedig a Nemzeti menetet az Opera környékén, és mindkét videó a menet elejétől mutatja a hömpölygő tömeget. Arról, hogy a két menet azonos sebességgel ment-e, azt mondta, nehéz ezt megállapítani, mert mindkettő meg-megállt néha. Helyszíni tudósítóink is azt mondták, hogy mindkét menet néhol szellősebbé vált.

Persze van különbség a két felvétel között, az Andrássynak ez a szakasza faltól falig 34 méter széles, de persze vannak a járdán fák és egyéb tereptárgyak is, amik elállhatják az utat. A Margit híd ellenben korláttól korlátig csak 25 méter széles. És bár mindkét meneten látszik, hogy néhol elvékonyodik, aztán újra megvastagszik, a két, azonos sebességgel lejátszott videót elnézve valóban egyértelmű, hogy a tiszás meneten voltak többen.

Hangsúlyozottan csak a menetről van szó, az eleve a Kossuth téren – ahol egyébként elvileg állami ünnepség volt, nem fideszes – és a Hősök terén várakozókat nem számoljuk ide, de amúgy is alapvetően a menetek körül folyik a számháború. A kormányoldal egyébként olyan erővel igyekszik kommunikálni az állítást, hogy ők voltak többen, hogy már arra sem figyel, hogy a hivatalos közlések következetesek legyenek: ugyanis nem lehet egyszerre igaz, hogy ez volt minden idők legnagyobb Békemenete és az, hogy kétszer annyian voltak, mint a tiszás rendezvényen.

