„Minden meghasonlott vezetőnek eljön a kádári pillanata”

video
  • Ez az október 23 más volt, mint amit a NER-ben megszoktunk.
  • Orbán arról beszélt, a „megtévesztett” emberekhez is szólni kell.
  • A Tisza pedig az állampárt teljes mozgósítása ellenére is nagyobb rendezvényt hozott össze.
Legfrissebb videóink

„Magyarország ötcsillagos szálloda” – ilyen volt belülről a Békemenet

Van, aki napi 5-6 órát tölt digitális harccal, más Nobel-békedíjat adna Orbánnak. A Békemeneten vonulók nagyon bíztak benne, hogy ők lesznek többségben, ehhez most először bevetették Lázár Jánost is.

Bokros Dorka, Czinkóczi Sándor, Kristóf Balázs
video

Az orosz vezetés masszívan félremérte Ukrajnát, Európát viszont jobban ismerik

Takácsy Dorka Oroszország-szakértővel és Takács Márk katonai szakértővel közösen tartottunk élő podcastfelvételt, ahol Franciaországtól Kínáig beszélgettünk a nemzetközi politika aktualitásairól, az európai társadalmak mentális felkészültségéről, orosz-kínai egyesülés utáni disztópikus regényekről, csilliókba kerülő rakétákról, és a 65 feletti férfiak háború iránti rajongásáról.

Kiss Bence, plankog, Takács Lili, Takács Márk, Takácsy Dorka
video

Így lettek az ukránok Orbán új migránsai

Az orosz elnök nyíltan kiállt Orbán Viktor választása mellett. Mit jelent ez a kampányra nézve? Kapcsoljuk Buda Péter biztonságpolitikai elemzőt. A stúdióban Rényi Pál Dániel és Takács Lili.

Kovács Bendegúz, Takács Lili, Rényi Pál Dániel, Czinkóczi Sándor
video

Egy évtized szennye ömlik rá az országra a Szőlő utcából

Bosszút forral és összeesküvést kiált a Semjén Zsoltot ért vádak miatt a kormány. De ki ellen, és mi történt valójában? Darabokra szedjük a Szőlő utcai ügyet. A stúdióban Rényi Pál Dániel és Plankó Gergő.

Kiss Bence, plankog, Kovács Bendegúz, Rényi Pál Dániel, Botos Tamás
video