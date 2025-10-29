Nincs jele annak, hogy Putyin kész lenne bármiféle kompromisszumra az amerikai hírszerzők szerint

Egy friss amerikai hírszerzési jelentés szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök minden eddiginél eltökéltebb az ukrajnai háború folytatása és a csatatéren való győzelem iránt – írja az NBC magas rangú amerikai tisztviselőkre hivatkozva. A hivatalok nem látják jelét annak, hogy Oroszország kompromisszumra kész lenne Ukrajna ügyében. A hírszerzési jelentés szerint Putyin a jelentős orosz veszteségek és a hazai gazdasági visszaesés miatt is elkötelezett az ukrán területek biztosítása és országa jelenlétének kiterjesztése mellett, hogy igazolja az emberi és anyagi áldozatokat.

Trump a növekvő frusztrációja jeleként múlt héten lemondta a Putyinnal tervezett budapesti találkozóját, és januári hivatalba lépése óta először büntetőintézkedéseket vezetett be Moszkvával szemben. Ennek jegyében két nagy orosz olajtársaságra szabott ki szankciókat.

Vlagyimir Putyin Fotó: ALEXANDER NEMENOV/AFP

„Úgy éreztem, itt az ideje” – mondta Trump újságíróknak. Az új szankciókat „óriásinak” nevezve, hozzátéve, hogy „sokáig várt” a végrehajtásukkal, de reméli, hogy „nem sokáig lesznek érvényben. Reméljük, hogy a háború lezárul” – mondta.

A Fehér Ház nem kívánt nyilatkozni a hírszerzési jelentésről.

Szakértők, európai diplomaták és volt amerikai hírszerzők szerint az Oroszországgal szembeni új szankciók, Ukrajna dróntámadásai Oroszország olaj- és gázlétesítményei ellen, valamint az európai erőfeszítések, hogy több fegyvert biztosítsanak Kijevnek, idővel megváltoztathatják a Kreml számításait.

Augusztusban a Fehér Ház ígéretes lépésként ábrázolta Putyin és Trump alaszkai csúcstalálkozóját. A háború azonban egyelőre nem ért véget, és Oroszország továbbra is kitart a követelései, vagyis Ukrajna lefegyverzése, a NATO-csatlakozás tiltása és a nyugati vezetésű békefenntartók Ukrajnába telepítésének megakadályozása mellett.