A NER-milliárdos kellett hozzá, hogy a Fidesz rájöjjön, baj van a saját lakástörvényével

Miután megírtuk, hogy Matolcsy Ádám barátja, Somlai Bálint és családja is 85 százalék kedvezménnyel vásárolhatja meg a budavári műemlék lakását, Böröcz László fideszes polgármester már másnap közölte: nem fogják megszavazni, hogy Somlaiék megvehessék a lakást. A polgármester azt írta, „joggal sérti az emberek erkölcsi érzékét”, hogy olyan kapjon jelentős kedvezményt, aki az MNB-s megrendeléseknek köszönhetően tízmilliárdos árbevételű cég tulajdonosa.

Le is szavazták Somlaiék kérelmét, amivel előállt az a furcsa helyzet, hogy a fideszes Böröcz kérésére a fideszes többség leszavazta a polgármester előterjesztését, amit egyébként a saját törvénye alapján nyújtott be. 2021-ben ugyanis Böröcz még parlamenti képviselőként terjesztette be a lakástörvény módosítását, melynek értelmében az önkormányzatnak el kell adnia az érintett lakásokat. Így aztán nem csak furcsa, de törvénytelen is a lakás el nem adásáról szóló döntés, mert Somlai szülei a nyolcvanas évek óta bérlők, így a törvény alapján joguk van megvásárolni a lakást 85 százalékos kedvezménnyel. Emiatt Somlaiék jó eséllyel mégis megvehetik majd a 170 négyzetméteres lakást, amiért mintegy 44,8 milliót kellene fizetniük.

Eddig ez az első elutasított vásárlási kérelem: 2022 novembere óta 230, összesen 16 ezer négyzetméternyi budavári műemlék lakást adott el az önkormányzat.