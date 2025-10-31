Az ukránok azt állítják, hogy teljesen megsemmisítettek egy orosz Oresnyik rakétarendszert

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) vezetője, Vaszil Maljuk jelentette be, hogy az ukrán hadseregnek sikerült megsemmisítenie az egyik orosz Oresnyik ballisztikus rakétát az asztrahanyi régióban található Kapusztyin Jar kísérleti telephelyen.

Maljuk szerint az Oresnyik megsemmisítése az ukrán védelmi minisztérium hírszerzési igazgatósága, az Ukrán Biztonsági Szolgálat és az ukrán külföldi hírszerző szolgálat által végrehajtott művelet eredménye volt.

„Nagyon sikeres küldetés volt. A pusztítás 100 százalékos volt. Nagyon sikeres művelet volt, és akkoriban nem hozták nyilvánosságra. Kizárólag Ukrajna elnökének jelentették, és több más ország elnöke is tudott róla” – mondta Maljuk a Meduza cikke szerint.

Az SZBU vezetője elmondta, a hadműveletet akkor hajtották végre, amikor az Oresnyik még nem volt széles körben ismert. „Ha nem tévedek, ez tavalyelőtt nyáron (azaz 2023-ban) történt” – mondta Maljuk.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arról számolt be, hogy a hírszerzés szerint az orosz erőknek három Oresnyik rakétájuk van, amelyek közül az egyiket felhasználták (a Dnyipro elleni támadás során, 2024. november 21-én), a másikat megsemmisítették.

Oleh Ivascsenko, az ukrán külföldi hírszerző szolgálat vezetője, aki szintén részt vett a Zelenszkijjel és Maljukkal tartott találkozón, arról számolt be, hogy Oroszországnak még mindig van legalább egy Oresnyik rakétarendszere. „Van egy. Úgy véljük, hogy idén akár hármat is legyártanak. Évente hatot terveznek” – mondta.