Orbán Amerika kapitányként, Szijjártó Pókemberként, Lázár Vasemberként harangozza be az amerikai látogatást

November 7-én Washingtonban tárgyal Orbán Viktor magyar miniszterelnök Donald Trump amerikai elnökkel, és ahogy azt a pénteki közrádiós interjúból megtudhattuk, nagy delegációval érkezik a magyar kormány. Szijjártó Péter külügyminiszter TikTok-oldalán meg is jelent egy fiatalos, mesterséges intelligenciával készült videó, amiben Orbán Viktor Amerika kapitányként – magyar címeres pajzzsal!! –, Szijjártó Pókemberként, Lázár János pedig Vasemberként ugrál trendi zenére.

A felirat hozzá pedig: „JÖVÜNK🇭🇺🇺🇸” Azt nem tudni, hogy mindenki maga választotta-e ki a saját marveles szuperhősét, vagy Szijjártó kommunikációs csapata döntött.

Ahogy azt írtuk is, a Fidesz debilként kezeli a választókat a mesterséges intelligenciával készült videókkal, a választási kampányban pedig sorra jöhetnek a valóságosnak ható AI-videók ez ellenfél lejáratására. A 444-nek Döbrentey Dániel jogász, a TASZ munkatársa arról beszélt, bár ez egy egészen új terület, nincsen jogi gyakorlat, de határok azért vannak.