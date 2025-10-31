Orbán ezúttal is felkerült a sajtószabadság ellenségeinek feketelistájára

Média
Öt év után ismét elkészítette a Riporterek Határok Nélkül szervezet a sajtószabadság ragadozói feketelistáját a november 2-i, Újságírók Elleni Bűncselekmények Büntetlenségének Megszüntetéséért Világnap alkalmából.

A mostani listára 34 szereplő került fel, akik a tájékoztatáshoz való jogot és újságírókat támadtak meg. „Mi a közös bennük? A sajtószabadság gyűlölete. Módszereik eltérőek, de céljaik egybeesnek: elhallgattatni a független médiahangokat és lábbal tiporni a hírekhez és a tájékoztatáshoz való jogot”, írja közleményében az RHN. Eszközeik a gyilkosság, a bebörtönzés, a lejáratás, a propaganda és a trollhadseregek. A szervezet szerint az, hogy ezen a napon nyilvánosságra hozzák ezeknek a ragadozóknak a nevét, emlékeztetőül szolgálhat arra, hogy a büntetlenség nem elkerülhetetlen.

„Azokat, akik lábbal tiporják a tájékoztatás szabadságát, meg kell nevezni és felelősségre kell vonni”, írják.

A ragadozókat öt kategóriába sorolták azok alapján, hogy hogyan támadnak. Az öt kategória:

  • politikai, akik az államapparátust használják fel a média elhallgattatására,
  • biztonsági, akik fizikai erőszakot alkalmaznak az újságíró ellen vagy bebörtönzik őket,
  • gazdasági, akik anyagilag megbénítják a hírmédiát,
  • jogi, akik manipulálják a törvényt a bebörtönzés vagy a cenzúra érdekében,
  • és társadalmi, akik gyűlöletet szítanak a szakma ellen.

Az idei listára 2021-hez hasonlóan Orbán Viktor is felkerült, mint politikai ragadozó. Róla ezt írják:

„Orbán Viktor miniszterelnök nem kevesebbet, mint egy dezinformációs birodalmat épített ki Európa szívében, amely más politikusokat is inspirál Európában és Amerikában. Magyarország vezetőjeként eltöltött 15 év alatt a közszolgálati műsorszolgáltatást kormánya és orosz szövetségese propagandacsatornájává alakította. A független médiát meggyengítette, fenyegette vagy elhallgattatta, önkényesen felfüggesztette a műsorszórási engedélyeket, lejárató kampányokkal él, és elfogultan használja az állami hirdetéseket. A Fidesszel szövetséges oligarchák felvásárlásainak köszönhetően a párt ma már a média 80 százalékát ellenőrzi.” (Pont most derült ki, hogy a NER a Blikket is bekebelezte.)

A Riporterek Határok Nélkül szerint Orbán „halálos fegyvere” a Szuverenitásvédelmi Hivatal bevetése a független média ellen.

A listára felkerül még Robert Fico és Elon Musk is, mint társadalmi ragadozó, Vlagyimir Putyin és Alekszandr Lukasenko, szintén mint politikai ragadozók, az Izraeli Védelmi Erők és a Kínai Kommunista Párt, Aleksandar Vucic is, mint biztonsági ragadozók, Erdogan, mint jogi ragadozó,

Média ragadozó riporterek határok nélkül sajtószabadság magyarországon orbán viktor diktátorok
