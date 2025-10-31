Trükkösen, de a szankciók ellenére továbbra is veszi az orosz olajat India

Hiába gyakorol nyomást Washington Indiára, hogy hagyja abba az orosz olaj vásárlását, az Indian Oil Corp, az ország legnagyobb finomítója öt szállítmány orosz olajat vásárolt decemberi szállítással nem szankcionált szervezetektől. Washington múlt héten vezetett be szankciókat a Rosznyeft és a Lukoil ellen, amivel az orosz olajiparon akarnak még egyet ütni. A hivatalos indoklás szerint azért, hogy csökkentsék a hadigépezet finanszírozását, illetve ezzel is tárgyalóasztalhoz kényszerítsék Vlagyimir Putyint.

Erre válaszul több indiai finomító, köztük az állami tulajdonban lévő Mangalore Refinery is felfüggesztette az orosz olaj vásárlását. Az Indian Oil Corp pénzügyi vezetője, Anuj Jain azonban kijelentette, hogy a cége továbbra is orosz olajat fog vásárolni.

Miután az EU, az Egyesült Királyság és az USA is több szankciót vezetett már be Oroszországgal szemben, az oroszok jelentős árengedménnyel adják az olajat, és így az elmúlt három évben India lett az orosz tengeri úton szállított nyersolaj legnagyobb vevője.

Kereskedelmi források szerint az indiai finomító körülbelül 3,5 millió hordót vett most decemberi szállítással, de arról, hogy ki volt az eladó, arról nincsenek információk. A Reuters megkereste az Indian Oil Corpot is, de nem reagált a megkeresésre. (Reuters)

