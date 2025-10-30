Eladja külföldi érdekeltségeit a szankciók miatt a Lukoil, de a vevőt is Putyin-közelinek mondták Washingtonban

A november 21-én élesedő amerikai szankciók miatt eladja külföldi érdekeltségeit a szankciós listára tett orosz Lukoil, és most már azt is nyilvánosságra hozták, hogy ki lesz a vevő: a világ negyedik legnagyobb olajkereskedő cége, a ciprusi bejegyzésű Gunvor.
A Gunvor maga is vastagon benne volt az orosz olajüzeltekben, annyira, hogy alapítóját, Gennagyij Timcsenkót a Krím 2014-es orosz megszállásakor az Egyesült Államok szankciós listára tette. Timcsenko emiatt adta el akkor a részesedését tulajdonostársának, a svéd Torbjörn Törnqvistnak, miközben Washington azt hangsúlyozta, hogy Putyinnak is érdekeltsége van a Gunvorban. A vállalatra jelenleg nem vonatkoznak a szankciók, a mostani ügyletet azonban még az amerikai kormánynak is jóvá kell hagynia.
A Lukoil és a Rosznyefty ellen meghozott amerikai szankciók az orosz olajiparon akarnak még egyet ütni, a hivatalos indoklás szerint azért, hogy csökkentsék a hadigépezet finanszírozását, illetve ezzel is tárgyalóasztalhoz kényszerítsék Vlagyimir Putyint.
A részletszabályok még nem ismertek, így azt is nehéz megbecsülni, hogy milyen tényleges hatásai lesznek a szankcióknak - a két orosz nagyvállalat együtt mindenesetre az orosz olajexport több mint feléért felelős, különböző offshore vállalatokon keresztül a MOL is a Lukoiltól veszi a Barátság vezetéken jövő orosz nyersolajat. Az amerikai szankciók ezért a magyar olajimportra is potenciális hatással lehetnek, Orbán Viktor pedig keresi a lehetőséget, hogy hogyan tudná megkerülni a szankciókat. A magyar miniszterelnök jövő szombaton várhatóan erről is tárgyal majd Washingtonban Donald Trumppal.
A szankciók a Lukoil külföldi érdekeltségeire és többségi tulajdonában lévő leányvállalataira is vonatkoznak, ezért szeretnék azokat minél gyorsabban eladni legalábbis papíron. A Lukoilnak a külföldi, például iraki olajmezői mellett finomítói is vannak több országban (Európában Romániában, Bulgáriában és Hollandiában), és jelentős benzinkúthálózattal is rendelkeznek több országban.
Kénytelen eladni három finomítóját és világszerte mintegy 5000 benzinkútjának körülbelül felét, a cég egy volt vezetője szerint ezzel „a Lukoilnak vége”.
Vlagyimirral mindig jól elbeszélgetünk, de utána nem jutunk sehova – indokolta a lépést.
Orbán jövő héten tárgyal Trump elnökkel Washingtonban.