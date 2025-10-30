Eladja külföldi érdekeltségeit a szankciók miatt a Lukoil, de a vevőt is Putyin-közelinek mondták Washingtonban

A november 21-én élesedő amerikai szankciók miatt eladja külföldi érdekeltségeit a szankciós listára tett orosz Lukoil, és most már azt is nyilvánosságra hozták, hogy ki lesz a vevő: a világ negyedik legnagyobb olajkereskedő cége, a ciprusi bejegyzésű Gunvor.

A Gunvor maga is vastagon benne volt az orosz olajüzeltekben, annyira, hogy alapítóját, Gennagyij Timcsenkót a Krím 2014-es orosz megszállásakor az Egyesült Államok szankciós listára tette. Timcsenko emiatt adta el akkor a részesedését tulajdonostársának, a svéd Torbjörn Törnqvistnak, miközben Washington azt hangsúlyozta, hogy Putyinnak is érdekeltsége van a Gunvorban. A vállalatra jelenleg nem vonatkoznak a szankciók, a mostani ügyletet azonban még az amerikai kormánynak is jóvá kell hagynia.

Fotó: Valeria Mongelli/Hans Lucas via AFP

A Lukoil és a Rosznyefty ellen meghozott amerikai szankciók az orosz olajiparon akarnak még egyet ütni, a hivatalos indoklás szerint azért, hogy csökkentsék a hadigépezet finanszírozását, illetve ezzel is tárgyalóasztalhoz kényszerítsék Vlagyimir Putyint.

A részletszabályok még nem ismertek, így azt is nehéz megbecsülni, hogy milyen tényleges hatásai lesznek a szankcióknak - a két orosz nagyvállalat együtt mindenesetre az orosz olajexport több mint feléért felelős, különböző offshore vállalatokon keresztül a MOL is a Lukoiltól veszi a Barátság vezetéken jövő orosz nyersolajat. Az amerikai szankciók ezért a magyar olajimportra is potenciális hatással lehetnek, Orbán Viktor pedig keresi a lehetőséget, hogy hogyan tudná megkerülni a szankciókat. A magyar miniszterelnök jövő szombaton várhatóan erről is tárgyal majd Washingtonban Donald Trumppal.

A szankciók a Lukoil külföldi érdekeltségeire és többségi tulajdonában lévő leányvállalataira is vonatkoznak, ezért szeretnék azokat minél gyorsabban eladni legalábbis papíron. A Lukoilnak a külföldi, például iraki olajmezői mellett finomítói is vannak több országban (Európában Romániában, Bulgáriában és Hollandiában), és jelentős benzinkúthálózattal is rendelkeznek több országban.