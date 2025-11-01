„Az a dolgom, hogy a zenét, amit szeretek, megosszam másokkal is” – utcazenész-lázadás Oroszországban

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

„Úgy gondolom, ma a művészet nyelve az egyetlen nyelv – Oroszországban mindenképpen –, amelyen el tudod mondani, hogy mi foglalkoztat. Ezt választottam, másmilyen nyelven nem szeretnék beszélni.”

A Bumaga című lapnak nyilatkozta ezt Diana Loginova – művésznevén Naoko – még augusztus 22-én, amikor arról kérdezték, mi szerint válogatja a dalokat, amelyeket triójával, a Stoptime-mal rendszeresen előad Szentpétervár utcáin. Az interjú előzménye: két nappal korábban a Bumaga közzétett egy videót az Instagram-oldalán, amelyen a Monyetocska művésznevű orosz sztárénekesnő slágere volt hallható Loginováék coverjában. A fellépésen alig néhányan hallgatták a triót a felújítás miatt lezárt Nyevszkij proszpekten, ám a felvételnek több százezres nézettsége lett, nem beszélve a like-ok sok tízezres nagyságrendjéről.

Diana Loginova a bíróságon, Szentpéterváron, 2025. október 28-án Fotó: OLGA MALTSEVA/AFP

Ekkortól a nem sokkal korábban alakult trió népszerűsége megugrott, a Telegram-csatornájukon meghirdetett utcai koncertek közönsége nőtt – és ezzel párhuzamosan a hatóságok érdeklődése is kifejezettebb lett. Az említett Monyetocska – polgári nevén Jelizaveta Girdimova – ugyanis a hatalomkritikus, külföldön élő, egyúttal hivatalosan is külföldi ügynökként regisztrált orosz popzenészek számát gyarapítja. Csakúgy, mint a nála is népszerűbb Zemfira vagy a rapper Noize MC, akiknek a dalai úgyszintén ott voltak a Stoptime repertoárján.

A trió tagjai közül ketten még tinédzserek, Loginova éppúgy 18 éves, mint a dobos Vlagyiszlav Leontyev, de a gitáros Alekszandr Orlov is csak 22. A három fiatal augusztusban kezdett együtt utcazenészkedni Szentpéterváron, ahol komoly hagyománya van a műfajnak. Loginova képzett és tehetséges zongorista, a Rimszkij-Korszakov zeneművészeti szakgimnáziumba jár, általános iskolásként országos versenyeken is dobogós volt. Vannak saját dalai is, az interneten meghallgatható közülük néhány, ezekben nem politizál. A szentpétervári utcákon viszont azt tette – pusztán azzal, hogy azt énekelte, amit.