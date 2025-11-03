Eddig 4,88 millió forintba került Lázár János Mercedes luxusbuszának az üzemeltetése

A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság a HVG közérdekű adatigénylése nyomán közölte: október közepéig 4,88 millió forintba került Lázár János Mercedes típusú luxus kisbuszának üzemeltetése. Mivel a járművet idén márciusban vették nyilvántartásba, az átlagos havi üzemeltetési költség a lap szerint elérte a 600 ezer forintot.

A főigazgatóság azt az adatigénylés kapcsán sem közölte, hogy kié a kék lámpával ellátott jármű, és mennyiért szerezték azt be. Erről a miniszter egy Lázár-infón azt mondta: a Jövő Nemzedék Földje Alapítványon keresztül biztosítják számára a buszt.

A HVG korábban arról írt, hogy Lázár János a minisztériumok megszokott járműflottájából kilógó, alapáron közel 30 millió forintos Mercedes V-osztályú kisbuszt kezdett használni idén. Az Építési és Közlekedési Minisztérium nem tagadta, hogy a járművet a tárcavezető használja, de arról nem adtak tájékoztatást, hogy miért pont egy ilyen, négykerékhajtású, 237 lóerős busz került hozzá, és ki mennyiért vette azt. A minisztérium mindössze annyit közölt a 2025-ben forgalomba helyezett autóról, hogy azt nem az állam biztosítja.

A Jövő Nemzedék Földje Alapítványt ugyanúgy az állam alapította és növesztette nagyra állami vagyonból, mint a többi közérdekűnek mondott vagyonkezelő alapítványt, írja a lap. Lázár János az alapítvány kuratóriumi elnöke.