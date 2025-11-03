Trump most éppen nem készül Tomahawk rakétákat adni Zelenszkijnek

Az Egyesült Államok elnöke közölte, összességében nem vizsgálja annak a lehetőségét, hogy nagy hatótávolságú Tomahawk rakétákkal segítse Ukrajna háborúját Oroszország ellen. Donald Trump az Air Force One fedélzetén mondta ezt, ahol több témában tehettek fel neki kérdéseket az elnöki különgépen vele utazó újságírók. A Fehér Ház egy közel 10 perces videót tett közzé a kérdezz-felelekről:

Trump azt mondta, előfordulhat, hogy megváltozik a véleménye Tomahawk-ügyben, de eddig ez nem történt meg.

Az orosz–ukrán háború vonalán az elmúlt hetek kiemelt altémája volt a rakétatéma. Legutóbb arról írtunk, hogy a Pentagon úgy döntött, Ukrajna megkaphatja a Tomahawk rakétákat, és már csak Trumpon múlik, hogy mikor. Nem sokkal korábban a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tartott munkaebéd alkalmából viszont azt mondta az elnök, hogy inkább nem szállítana rakétákat Ukrajnának, mert „nem akarunk olyan dolgokat elajándékozni, amelyekre szükségünk van országunk védelméhez”. Még korábban ehhez képest arról is beszélt, hogy az Egyesült Államoknak „sok Tomahawkja” van, amit potenciálisan Ukrajnának adhatna.

A témába vágó dilemmákról még október közepén, Volodimir Zelenszkij fehér házi látogatása előtt ebben a cikkünkben írtunk részletesen. (via Meduza)