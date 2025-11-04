Szijjártó a modern magyar politikatörténet egyik legnagyobb botrányának nevezte a Tisza állítólagos adatszivárgását

Szijjártó Péter „a modern magyar politikatörténet egyik legnagyobb botrányának” nevezte a Tisza Párt állítólagos adatszivárgását a Mandiner műsorában.

A külügyminiszter szerint a Tisza ukrán részvétellel létrehozott adatbázisba vezette fel aktivistáinak adatait. Az adatbázis egy részének nyilvánosságra hozatala így azt eredményezte, hogy „egy háborúban álló ország állami hatóságai hozzá tudnak férni magyar állampolgárok adataihoz”.

„Ezzel magyar állampolgárok százezreit és Magyarország szuverenitását sodorták rendkívüli veszélybe. Mert ez azt jelenti, hogy egy háborús ország direkt befolyásolási lehetőséget tud szerezni magának egy másik ország szuverenitása fölött. Ez egy olyan biztonsági kockázat, mind az adott emberek szintjén, mind az ország szintjén, aminek a súlyosságát szerintem ma még nem méri fel senki.”

Szijjártó Péter Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A kormánypárti Magyar Nemzet vasárnap írt arról, hogy a hétvégén nyilvánosságra került egy adatbázis 200 ezer ember nevével, e-mail címével és más adataival. A lap szerint az adatok a Tisza Világ alkalmazásból szivárogtak ki. Magyar Péter erre úgy reagált, hogy a „Tisza Világ applikációt az elindítása óta támadják nemzetközi hekkerek, akik mögött nyilvánvalóan az orosz szolgálatok állnak”. A Tisza Párt elnöke szerint a hatóságoktól védelmet és a valódi felelősök megnevezését, felelősségre vonását nem várhatják. Az ügyre Orbán Viktor is reagált, a miniszterelnök kedden azonnal vizsgálatot rendelt el.

Az applikáció megbízhatósága azért különösen aktuális kérdés most, mert az eddigi tervek szerint az egyéni választókerületek tiszás jelöltjeinek belső versenyében a végső döntést a párt támogatói hozzák meg, méghozzá a Tisza Világ applikáción keresztül. Magyar szerint az egész támadás célja az, hogy megakasszák a Tisza jelöltállítási folyamatát. De ezt a Tisza nem hagyja, a folyamatot végigviszi, mert készültek B és C tervvel is

Szijjártó mostani nyilatkozata pedig azért különösen érdekes, mert orosz hekkerek 2021-ben pont az általa vezetett minisztérium rendszereibe törtek be. A kibertámadás tényét akkor még kampányhazugságnak nevezte a kormány. Amikor azonban belső dokumentumok alapján 2024-ben megírtuk az ügyet, Szijjártó már azt mondta, nemzeti érdeket sértünk, ha a nyilvánosságban bemutatjuk a történteket. A kibertámadás után egyébként született egy terv a rendszer biztonságosabbá tételéről, de nem volt nyoma, hogy a minisztérium megvalósította volna a javasolt lépéseket.