Angelina Jolie Herszonba látogatott

Az ukrán sajtó szerint az Oscar-díjas színésznő és az UNICEF jószolgálati nagykövete, Angelina Jolie ellátogatott az ukrajnai Herszonba, ahol több egészségügyi intézményt is felkeresett a városban, köztük egy szülészetet és egy gyermekkórházat.
A látogatást egy jótékonysági segélyprogram keretében szervezték. Egy videón az is látható, amint a Herszoni Katonai Közigazgatás vezetője átadja Jolie-nak a „Herszon” emlékérmét, amelyen a város bejáratánál álló oszlop és a Szabadság tér látható. Utóbbi az a hely, ahol a város lakói a megszállás idején tüntetéseket tartottak.
Jolie már korábban is járt Ukrajnában: 2022 áprilisában Lvivbe látogatott humanitárius küldetés keretében. (United24Media)
Nemrég írtunk arról, hogy Herszonban az oroszok szándékosan drónokkal vadásznak a civilekre, az ENSZ szerint ezzel Oroszország háborús bűncselekményt követ el.
Herszon kilenc hónapig volt orosz megszállás alatt. Az ukránok felszabadították, de az élet nem lett könnyebb, az oroszok folyamatosan lövik a várost. Hat hónapja a helyiek újfajta nyomorúsággal néznek szembe: drónokkal terrorizálják őket. Azért mentünk a városba, hogy egy újranyitás előtt álló gyermekotthon igazgatójával interjúzzunk.
A helyiek által drónszafari névvel illetett terrorral az oroszok célja az állandó rettegés légkörének megteremtése és a lakosság elüldözése Herszonból.