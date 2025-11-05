Gerendai szerint alapvető hibákat követett el a Sziget előző tulaja, de már ő sem ért ahhoz, hogyan kell zenei fesztivált szervezni

A Sziget Fesztivál előző, külföldi tulajdonosa nem értette meg Gerendai Károly szerint, hogy mitől egyedi a Sziget, megpróbálták a fesztivált uniformizálni, ezért is csökkent iránta a nemzetközi érdeklődés. Gerendai erről a Forbesnak beszélt, miután az utolsó pillanatig tartó fővárosi politikai kavarások után végül úgy tűnik, mégis biztosított a fesztivál jövője.

Gerendai 2017-ben vonult vissza a Sziget ügyeitől. Néhány évig még megtartott egy 15 százalékos tulajdont, de úgy érezte, hogy már nem érti és nem is akarja érteni a zenei fesztiválpiac trendjeit.

„Most mitől érteném jobban? Semmi olyan nem történt az utóbbi években, ami abban segítene, hogy meg tudjam oldani a Sziget körül kialakult problémákat”

- mondta a Forbesnak a Sziget alapítója, aki ennek ellenére vállalta, hogy megpróbálja megmenteni a fesztivált, ami az elmúlt két évben összesen 16 millió euró veszteséget termelt a most kiszálló tulajdonosának, a KKR amerikai befektetési alapnak.

Gerendai Károly a 2016-os Sziget kezdése előtt Fotó: Mohai Balázs

Gerendai elmondása szerint ők most szinte jelképes összegért, a Sziget Zrt. alaptőkéjének megfelelő 5,8 millió forintos vételárért is szívesen megváltak a cégtől, a fesztiválnak azonban megtartották a licencjogait - a tervezet szerint a brand használatáért Gerendaiék 15 évig fizetnek majd egy közelebbről nem meghatározott összeget az aktuális bevételek százalékában. Az eddigi befektetők ezen kívül azt kérték Gerendaitól, hogy mutasson fel kétmilliárd forint biztosítékot - ezt ő a Budapest Park segítségével tudja teljesíteni, miközben még továbbra is befektetőtársakat keres.

Bár Gerendai Károly úgy érzi, a mai fesztiváltrendek már távol vannak tőle, úgy látja, hogy az eddigi tulajdonos alapvető hibákat követett el: szerinte nem érezte a Sziget egyediségét, megpróbálta a nagy nemzetközi portfóliójához uniformizálni, és a költségek átcsoportosításával egyre többet költöttek a lineupra, „ahelyett, hogy azt magyarázták volna el az embereknek, hogy azokat a zenekarokat, amiket máshol is megnézhetnének, miért itt érdemes megnézni”. Gerendai szerint nagy hiba volt a korábban jól kiépített nemzetközi képviselői hálózat bezárása is, szerinte ez is hozzájárult a nemzetközi jegyeladások visszaeséséhez.

„Ez három olyan alapvető hiba, amiből egyszerűen az derül ki, nem értették meg, hogy a Sziget mitől Sziget”

- mondta Gerendai Károly a Forbes-nak.