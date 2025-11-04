Hivatalosan is meghirdették a 2026-os Szigetet

A Sziget a Facebookon bejelentette, hogy 2026-ban is megrendezik a fesztivált. Gerendai Károlyra utalva azt írták, a több mint 30 éve tartó örökség újra az alapító részvételével és Budapest támogatásával folytatódik. A változás szabadságot ad a Sziget hosszútávú alakításához, aminek során hűek maradnak az eredeti víziójukhoz, de újra megerősítik azokat az értékeket, amik mellett mindig is kiálltak.

A fesztivált 2026. augusztus 11-15. között rendezik meg, az első bérleteket pedig már november 7-én elkezdik árulni.

Gerendai Károly a 2016-os Sziget kezdése előtt Fotó: Mohai Balázs

Gerendai Károly a Telexnek azt mondta, hivatalosan is átvette a fesztivált szervező Sziget Zrt.-t, miután a londoni székhelyű Superstruct Entertainment eladta részesedését. „A tulajdonosi szerkezet a következő hetekben folyamatosan alakul majd, a menedzsment mellett a nagyobb alvállalkozókkal és partnerekkel is egyeztetünk, velük közösen szeretnénk finanszírozni a fesztivált”.

A Sziget jövője októberben vált bizonytalanná, miután a Superstruct bejelentette, hogy nem vállal több kockázatot Magyarországon. Gerendai nem sokkal később jelentkezett a fesztivál megmentésére, de csak új, kedvezőbb területhasználati szerződéssel vállalta volna a munkát. Ehhez azonban a fővárosi önkormányzat jóváhagyása kellett. A Fidesz és a Tisza Párt tartózkodása miatt úgy nézett ki, hogy végül nem lesz Sziget, de Magyar Péter az utolsó pillanatban félrerántotta a kormányt, és külön megegyezett Gerendaival.