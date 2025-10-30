Magyar Péter előbb azt írta, hogy a Sziget körüli kavarás Karácsonyék műbalhéja, aztán azt, hogy sikerült megállapodnia Gerendai Károllyal

Miután szerdán a Fővárosi Közgyűlésben a Fidesz és a Tisza tartózkodása mellett nem ment át a főpolgármester azon javaslata, ami lehetővé tette volna, hogy Gerendai Károly elkezdhesse megszervezni a Sziget fesztivált, majd egész este, és csütörtök reggel is ment az üzengetés a közösségi médiában az érintett felek között, Magyar Péter, a Tisza párt elnöke váratlanul posztolta:

„Gerendai Károllyal abban maradtunk, hogy jövőre találkozunk a Sziget Fesztiválon. ui.: igenis lehetett olyan megoldást találni, hogy a főváros a közpénzek gondos gazdájaként járjon el és a Sziget Fesztivál továbbra is az egyik legsikeresebb magyar kulturális és zenei rendezvény legyen.”

A Tisza párt elnöke, akinek nincs semmilyen pozíciója a Fővárosi Közgyűlésben, korábban még arról posztolt, hogy az egész Sziget-ügy egy műbalhé, amit azért szervezett össze a „Fidesz-DK- Kutya Párt - Karácsony Gergely koalíció”, hogy eltereljék a figyelmet egy másik ügyről (erről lentebb részletesen is írunk).

Magyar Péter az eredetileg kitett posztjában nem közölt részleteket arról, milyen megoldást találtak arra, hogy a főváros is gondos gazda maradjon, és a Sziget is megmaradjon, később viszont kiegészítette a posztját.

Információink szerint a megállapodás nem is hasonlít arra, amivel tegnap a Tisza-frakció igyekezett módosítgatni a főpolgármester által benyújtott javaslatot, de Karácsony Gergely hamarosan ismerteti a részleteket.

Azt viszont ezen a ponton talán érdemes kiemelni: a tiszás Bujdosó Andrea szerdán, a szavazás után a Magyar Hangnak még azt nyilatkozta: „felháborítónak” tartja, hogy Gerendai Károly a főpolgármesterrel tárgyal. „Nekünk a főpolgármesterrel együtt a magánbefektető felé kéne egy frontot képviselni, nem pedig a főpolgármesternek kéne felénk a magánbefektető érdekét” – fogalmazott. Hogy aztán csütörtök délelőtt a Tisza párt elnöke posztoljon egy fotót arról, hogy Gerendai Károllyal tárgyal.

Mivel az utóbbi 48 órában rendkívül sok dolog történt, nehéz átlátni, mi van épp a Szigettel. De hogy jutottunk idáig?

Előjáték

Október 13-án derült ki, hogy a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Zrt. kezdeményezte a fővárosnál, hogy a 2026-ban lejáró területfoglalási engedélyüket közös megegyezéssel szüntessék meg, arra hivatkozva, hogy a külföldi tulajdonos úgy döntött, a jelenlegi struktúrában nem vállal további kockázatot Magyarországon. Azaz nem szervezi meg a jövő évi Sziget fesztivált. Csakhogy a fővárossal korábban kötött szerződése alapján jövőre még fizetne kellene közterület-használati díjat akkor is, ha nem csinál semmit a területen, ezért inkább felmondták volna a szerződést.

Gerendai Károly még aznap jelezte, tárgyalások zajlanak arról, hogy ő venné át valamilyen formában a szervezést, konkrétumokat akkor még nem mondott, de már jelezte, hogy minél hamarabb meg kellene állapodniuk az új feltételekről, hogy a Sziget fenn tudjon maradni.

Ehhez lett volna nulladik lépésként szükséges a meglévő szerződés felbontása, anélkül ugyanis nem lehet új szerződést kötni, ami viszont alapfeltétele lenne a szervezés megkezdésének.

Október 16-án a Tulajdonosi bizottság zárt ülésen tárgyalta a Sziget ügyét - erről csak annyit tudunk, hogy a téma az éleben lévő területhasználati szerződés megszüntetése volt, a javaslatról a Fidesz képviselői nem szavaztak, a tiszások tartózkodtak, így nem volt meg az ehhez szükséges bizottsági többség.

Október 20-án a cégbíróság bejegyezte a FestPro IoF2025 Befektető Kft.-t, amely kizárólagosan Gerendai Károly tulajdonában van, és amit dedikáltan azzal a céllal hozott létre, hogy a Sziget ügyében tudjon lépni. Gerendai szerint ez sem lenne garancia a fesztivál jövőjére, az ugyanis - mondta akkor - a fővároson múlik.

Október 22-én másodszor is összeült a Tulajdonosi bizottság, és ismét zárt ülésen vették napirendre a közterület-használati szerződés megszüntetéséről szóló előterjesztést. Az eredmény ugyanaz lett: a Fidesz és a Tisza képviselői sem szavazták meg.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője az ülés után azt írta:

„Jelenleg a helyzet a következő: Karácsony privátban megígérte a Szigetnek, hogy elenged nekik egy kisebb vagyont, cserébe pedig semmilyen garanciát nem kér. Ezek után egyetlen épeszű fővárosi képviselő sem mondhat igent erre a mutyigyanús ügyre.”

Karácsony Gergely meg azt írta:

Így se Sziget nem lesz, se kedvezményes Sziget-bérlet a budapesti fiataloknak, se fővárosi bevétel a közterület-használat után, se iparűzésiadó-bevétel a Szigetből – ez a következménye annak, hogy a Tulajdonosi Bizottság fideszes és tiszás képviselői ma sem szavazták meg a Sziget korábbi közterület-használati hatósági szerződésének megszüntetéséről szóló előterjesztést.

Karácsony posztja alá odakommentelt Magyar Péter is, aki viszont más irányban kereste a felelősöket:

„Jé, de érdekes, valakik kimaradtak a posztból: Vajon Kovács Gergely és Tüttő Kata miért nem jelent meg az ülésen? Az ő szavazatukkal meglett volna a többség…”

Azt egyébként utóbb, beszélve Tüttő Katával és Kovács Gergellyel megírtuk, hogy Magyar érvelése nem igazán állta meg a helyét.

Október 28-án viszont már a Pénzügyi bizottság ülésezett, ahol meghallgatták Gerendai Károlyt és Kádár Tamást is. Ezen az ülésen szavaztak Karácsony Gergely javaslatáról, a fideszes és tiszás képviselők itt is tartózkodtak.

Mivel ez az ülés nyílt volt, ezért első alkalommal lehetett érdemi információkat megtudni arról, hogy a képviselőknek milyen aggályai merültek fel.

A fideszes és a tiszás képviselők is elsősorban azzal érveltek, hogy a még életben lévő szerződés alapján a külföldi tulajdonosnak akkor is meg kell fizetnie a közterület-használati díjat, ha semmit nem csinál a területen, vagyis ez egy fix bevétel lenne, míg abban az esetben, ha felbontanák azt, és Gerendaiék nekiállnának a szervezésnek, semmi sem garantálja, hogy tényleg lesz Sziget, és az milyen bevételeket jelentene a fővárosnak.

Azt Gerendai is többször hangsúlyozta, hogy garanciákat nem tud adni, hogy mennyi lesz az annyi, hiszen ezen a ponton még ők sem látják, hogy meg lehet-e szervezni a fesztivált, de annyit tud mondani, hogy ahogy áll a helyzet, úgy Sziget biztosan nem lesz. És bár be lehet majd hajtani a tulajdonostól azt a bizonyos 200 milliót, de minden más bevételről, amit egy Sziget jelentene a fővárosnak vagy a kerületeknek, bizonyosan le kell mondani.

A nyílt ülésen Bujdosó Andrea (Tisza) némileg váratlanul felvetette azt is, hogy az állam is támogathatná a Szigetet, ahogy azt teszi például a Forma 1 esetében. Gerendai erre annyit reagált: bár örülne annak, ha az állam is belátná, hogy a Sziget segítségre szorul, de velük nincs semmilyen olyan szerződése a cégnek, ami veszélyeztetné a rendezvény létét.

Ennyiben maradtak.

A nyílt ülésről szóló tudósításunk alatt (szokás szerint) kommentelt Magyar Péter is. Úgy fogalmazott:

Világosan elmondtuk, hogy támogatjuk a Sziget megrendezését, de a nehéz pénzügyi helyzetben lévő főváros nem dobhat ki 300 millió forintot az ablakon. Azt várjuk, hogy a kormány térítse meg ezt az összeget Budapestnek, hiszen a Sziget miatt az állam több milliárdos bevételt könyvelhet el.

Ez az érv, miszerint a Tisza az államtól/kormánytól várja el, hogy megtérítse a teljes kieső bevételt, a nyilvánosságban tehát így hangzott el először, még az államot a bizottsági ülésen felemlegető Bujdosó Andrea sem fogalmazott ennyire konkrétan.

Csörte

Így értünk el október 29-ig, a Fővárosi Közgyűlés napjáig. Amikor a dolgok igazán kaotikussá váltak.

A legtisztább képlet az egész folyamatban a Fidesz volt: ők semmilyen módosító javaslattal nem éltek a főpolgármesteri javaslathoz, és a vitán is csak egyszer szólaltak fel. Radics Béla pedig elég konkrétan fogalmazott:

„Ha csak kis százalék esélye van annak, hogy nem lesz Sziget, akkor mi ezt nem támogatjuk” - zárta rövidre a kérdést. „Ha lesz garancia, örömmel fogjuk támogatni.”

A szavazáson pedig a teljes Fidesz-frakció tartózkodott.

Térjünk vissza a többiekre.

Karácsony Gergely javaslatában az állt, hogy amennyiben ezt a Fővárosi Közgyűlés megszavazza, akkor felkéri a Tulajdonosi bizottságot, hogy rendkívüli ülés keretében döntsön arról, hogy közös megegyezéssel megszüntetik a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Zrt.-vel kötött eddigi közterület-használati hatósági szerződést, és megkezdik az új szerződésről szóló tárgyalásokat.

A javaslatban szerepelt még az, hogy

új megállapodást kötnének a szervezőkkel, amelyben többek közt a közterület-használatról szóló hatósági szerződés tíz évre szólna,

az első három évben a korábbinál magasabb kedvezménnyel (amit később megfizetne a Sziget),

a budapesti diákok pedig féláron vehetnének hetijegyet,

és a Sziget szervezői tárgyalásokat kezdenének a fővárosi cégekkel is arról, hogy hogyan juthatnának többletbevételekhez.

Előző este a főpolgármester javaslatához érkezett még három módosító javaslat, ebből egy a Tiszáé, egy Vitézy Dávidéké, egy a Kutyapárté volt.

A kutyapártos javaslat nettó trollkodás volt.

Vitézyék kompromisszumos megoldást kerestek a bevételkiesés kompenzálására, de nem állták meg, hogy oda ne szúrjanak vele Karácsonynak, a javaslatukban ugyanis a kieső pénzt az első években a Városkommunikációs Iroda (Vitézy szavaival: „Karácsony Gergely propagandaosztálya”) személyi és dologi kiadásainak csökkentésével kompenzálták volna, amire Vitézy állítása szerint 400 milliót költenek.

A Tisza nevében Bujdosó Andrea nyújtott be módosítót, amiben pedig olyan dolgok szerepeltek, mint például az, hogy a kormány a „2024-ben 107 milliárdos, igen jelentős részben Budapesten képződő fejlesztési előirányzatból” biztosítson forrást és fedezetet „a Sziget Fesztivál átmeneti gondjainak és hazai tulajdonossal történő újraindulásának támogatására.” Vagyis miután a bizottsági ülésen még csak pedzegették, a pártelnök pedig kommentben deklarálta, végül estére a módosítóban is megjelent, hogy a Tisza az állammal segíttetné ki a Szigetet.

Emellett javasolták még, hogy a „budapesti” helyett a „magyar” fiataloknak járjon bérletkedvezmény, ami levonható legyen az első három évben meghatározott, kedvezményes közterület-használati díjból.

Ez a három módosítás szerepelt tehát a Tisza előző este benyújtott javaslatában.

Bujdosó Andrea a Fővárosi Közgyűlés október 29-i ülésén. Fotó: Bankó Gábor/444

A vitáról részletesen írtunk, ott a felek álláspontjai nem nagyon közeledtek egymáshoz, Gerendai pedig még egyszer, utoljára elmondta, hogy amennyiben záros határidőn belül nem sikerül feloldani a patthelyzetet, biztos, hogy jövőre nem lesz Sziget.

A Tisza nevében Bujdosó Andrea egy ponton kijelentette:

ha a Tisza kormányra kerül, akkor „oda fogja adni ezt a pénzt a Szigetnek a 2026-os évadra”.

Gerendai Károly pedig zárásként úgy fogalmazott:

„Nagyon sajnálnám, ha ez kampánytémaként elvérezne most. Mutassák meg, hogy ebben legalább egyet tudnak érteni” - kérte a képviselőket.

A Sziget jövőjéről szóló vita lezárulta után, délután a fővárosi Tisza-frakció Facebook-oldalán megjelent egy közlemény, ami azzal kezdődött:

„Budapest jövőjét nem lehet politikai zsarolásra vagy fedezetlen ígéretekre alapozni”, majd úgy folytatódott:

„A Tisza képviselői kizárólag az alábbi feltételekkel támogatják, hogy a főváros felbontsa a Sziget jelenlegi közterület-használati szerződését:

A szerződésbontás miatt kieső bevételt a főpolgármester kommunikációs keretéből kell ideiglenesen átcsoportosítani, hogy ne a budapestiek viseljék a döntés terhét. A leendő TISZA-kormány a Magyar Turisztikai Ügynökségen keresztül 2026 és 2027 júniusáig az elengedett összeget átutalja a fővárosnak. Az új befektető vállalja, hogy 2027 végéig a kétévi kedvezmény teljes összegét utólagosan visszafizeti a fővárosnak, amely azt visszautalja az MTÜ-nek. A Sziget fesztivál által nyújtott diákkedvezményt a szervező nem vonhatja le a fővárosnak fizetett bérleti díjból.

A TISZA garanciát vállal a leendő kormány részéről a fentiek betartására.”

A Tisza tehát kizárólagos feltételeket határozott meg, szám szerint négyet, amit kompromisszumos javaslatnak neveztek, és felszólították Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy terjessze be a javaslataikat. Hozzátették azt is:

„Ha a főpolgármester nem terjeszti be a kompromisszumos javaslatot, akkor személyesen kell vállalnia a Sziget Fesztivál esetleges ellehetetlenülését.”

Megjegyzendő: a Fővárosi Közgyűlés ülésnapján már kizárólag a főpolgármesternek van lehetősége arra, hogy javaslatokat terjesszen be, ezért szólította fel a Tisza Karácsonyt ahelyett, hogy maga nyújtotta volna be a javaslatait.

Mint látható, a négy pontból az első lényegében megegyezett a Podmaniczky Mozgalom javaslatával. A második a leendő Tisza-kormány nevében tett ígéretet a kieső bevételek pótlására, a harmadik viszont kétévnyi kedvezményes közterület-használati díjat határozott csak meg, amit utána visszakerült volna az MTÜ zsebébe. A negyedik pont szerepelt a Tisza eredeti módosító javaslatában is.

Karácsony Gergely a szavazás előtt benyújtott utolsó javaslatába végül egyetlen kiegészítő pont került, amelynek értelmében annak elfogadása esetén a főpolgármesternek kezdeményeznie kellett volna a kormánynál, hogy annyi támogatást nyújtson a Szigetnek, amennyi az eredeti szerződés felbontása után kiesne a büdzséből, a javaslat b. pontja pedig úgy szólt:

„üdvözli a Fővárosi Közgyűlés TISZA képviselőcsoportjának azt a nyilatkozatát, hogy az országgyűlési képviselők 2026. évi általános választását követő kormány az a) pont szerinti kezdeményezést teljesíteni fogja.”

Vagyis a Tisza által kizárólagosként meghatározott feltételek közül mindössze az került bele a javaslatba, hogy a kormánnyal tárgyalásokat kezdjenek, és ha a Tisza kormányra kerül, akkor vállalja, hogy befizeti a kieső összeget.

Itt tartottunk a szavazás előtt.

Bujdosó Andrea végszóként azt mondta: ők a kompromisszumkeresés érdekében beadtak egy javaslatot dél körül, amikből a főpolgármester egyet fogadott be, ezért szünetet kért, hogy még egyeztessenek, különben ők nem szavazzák meg a javaslatot.

„Mi elmentünk a falig, önök egy lépést sem tettek” - jegyezte meg.

Karácsony erre annyit mondott, hogy a tartalmi vitákat már korábban lefolytatták, a Tiszának pedig van egy módosító javaslata (ez az eredeti, az ülés előtti napon benyújtott javaslatuk volt), amiről szavazhatnak a képviselők. Ezzel ugye csak annyi volt a baj, hogy abban a módosítóban még nem azok a dolgok szerepeltek egyet leszámítva, amiket a Tisza az ülés napján dobott be, és amikhez kizárólagosan kötötte feltételként a javaslat megszavazását.

Azért így is volt egy rövid tárgyalási szünet (amiben a Fidesz-frakció, ha emlékszünk még rájuk) egyáltalán nem vett részt, ők a terem másik oldalán sertepertéltek. Majd ezután már tényleg a szavazás következett.

Az eredeti módosító javaslatok közül a Tiszáét és a Kutyapártét sem támogatta a közgyűlési többség, a Podmaniczky Mozgalomé viszont átment.

Ezek után viszont a javaslat egészéről szóló szavazáson a Tisza párt 9 képviselője (az ülésnapon végig aktívan részt vevő Barna Judit a szavazásra nem jött be) és a 10 fideszes képviselő is tartózkodott.

Lecsengés, felpörgés

A döntés meghozatala után nem sokkal elkezdődött az egymásra mutogatás: a Tisza szerint Karácsony miatt lehetetlenült el a Sziget jövője, a főpolgármester a Tiszára és a Fideszre hárította a felelősséget. A Fidesz nem nagyon kommentálta a dolgot, ők csak annyit írtak:

„Ma is azért harcoltunk Fővárosi Közgyűlésen, hogy a budapestieknek minél több pénz maradhasson a zsebében, és minél élhetőbb legyen a főváros.”

Karácsony Gergely az ülés után arra a felvetésre, hogy a Tisza világosan megfogalmazta, milyen feltételek mellett szavazná meg a javaslatot, azt mondta:

„Kompromisszumokat nem Facebook-posztban, ultimátumként hirdetünk meg.”

Szerinte rengeteg idő állt a frakciók rendelkezésére, hogy különböző bizottsági üléseken megvitassák az aggályaikat, érveiket, ennek ellenére alakult ki ez a helyzet.

Karácsony Gergely a Fővárosi Közgyűlés október 29-i ülésén a plafont kémleli. Fotó: Bankó Gábor/444

„Volt két zárt bizottsági ülés – összesen azt hiszem öt óra hosszat –, volt egy nyílt bizottsági ülés, aztán voltak módosító indítványok benyújtva, majd itt a Tisza helyszíni szövegezéssel akarta megoldani egy sokmilliárdos fesztivál ügyét, ami ezen a ponton már kezelhetetlen”- tette hozzá a főpolgármester, aki jelezte: attól tart, hogy mindezek után majd a kormány intézi el egy vészhelyzeti rendelettel, hogy a felbontatlan szerződés ellenére is használhassa bárki a helyszínt (amire egyébként a kormánynak valóban van lehetősége), és a nap végén „úgy lesz Sziget, hogy a NER beteszi oda a lábát, és mindenki jól jár, csak a főváros jár rosszul”.

Bujdosó Andrea a Magyar Hangnak a szavazás után arról beszélt, hogy a kérdés szerinte nem a Tiszán múlt, mivel például a kérdésben eleve illetékes Tulajdonosi bizottság 11 főből áll, és ebből csak 3 főt ad az ő frakciójuk, vagyis rajtuk kívül 8 másik képviselő is ül ott. Ráadásul az olyan „óellenzékhez” tartozó képviselők nem is vettek részt a Szigettel foglalkozó üléseken, mint Tüttő Kata vagy Kovács Gergő, pedig az ő szavazataikkal átmehetett volna az előterjesztés.

Bujdosó úgy fogalmazott: „biztos vagyok benne, hogy meg lesz tartva a Sziget, van érvényes közterület-használati engedély jövőre, ha Gerendai akarja, és biztos, hogy akarja”. Szerinte így nem a fővárostól, hanem Gerendai szándékaitól függ, hogy a fesztivál meg lesz-e tartva.

Vitézy Dávid az egymásra mutogatás helyett inkább azt javasolta, hogy továbbra is keressenek megoldásokat.

„Ha egy százalék esély is van még a Sziget megmentésére, éljünk vele.”

Csütörtökön pedig már arról posztolt, hogy hogy három lehetséges kimenetele lehet a dolognak:

Nem lesz jövőre fesztivál, ami Budapestnek turisztikai és gazdasági károkat okoz. Az is lehet, hogy a hatályos, már csak jövő nyárra szóló régi szerződés alapján az új tulajdonosok mégis megszervezik, hisz azt nem szüntette meg végül sem a bizottság, sem a közgyűlés. Ez nem ideális, a szervezők nyilván nem ezt, hanem egy új, kedvezményes, tíz évre szóló megállapodást akartak. De ne zárjuk ki teljesen, hogy mégis megpróbálják egy évre megoldani, és aztán a 2026-os kampány után remélhetőleg egy higgadtabb környezetben jövő nyáron megpróbálnak kötni egy új megállapodást a fővárossal. Mivel az utolsó pillanatban, tegnap délben a Tisza-frakció nem csak a kételyeit, kérdéseit és aggályait fogalmazta meg, hanem egy részletes alternatív javaslatot is, ez még lehet tárgyalás alapja. Nélkülük nincs többség, a Fideszt a Sziget nem érdekli, velük még lehet.

Vitézy szerint a megmaradt vitás pontok nem áthidalhatatlanok, ezért van esély megtalálni a megoldást.

A kutyapártos Kovács Gergely szerint is van még lehetőség a korrigálásra, de ő más irányba. Egészen pontosan úgy fogalmazott:

„És akkor most majd gondolom az lesz, mint ami már a költségvetés elfogadásakor meg a hitelfelvételkor is történt. Rájön a Tisza, hogy hülyeséget csinált (rájön alatt értsd: elolvassák a kommenteket a posztok alatt), összehívnak egy rendkívüli közgyűlést és majd azon megszavazzák a Szigetet. Talán még nem lesz késő.”

A rendkívüli közgyűlésen egyébként csak arról lehetne dönteni, hogy a Tulajdonosi bizottság hívjon össze egy rendkívüli ülést, ahol aztán megszavazhatnák az életben lévő szerződés felbontását. Ez információink szerint leghamarabb is csak a jövő héten tudna összejönni.

Egy olyan helyzetben, amit Gerendai Károly többször is hangoztatott: amikor minden egyes nappal csökken az esélye annak, hogy valóban meg lehessen szervezni a fesztivált.

Csütörtök délelőttre viszont Magyar Péter - ahogy említettük, - már egyenesen műbalhénak titulálta a kialakult helyzetet. Mint írta:

„Miért nem akart a főpolgármester semmiképpen kompromisszumot a Sziget megmentése érdekében? Miért nem akarta szavazásra bocsátani a TISZA kompromisszumos javaslatát? Miért akarta, hogy csak erről szóljanak a hírek?”

Aztán természetesen el is árulta a saját megfejtését:

„Mert valamivel el kellett terelni arról a botrányos dologról a figyelmet, hogy az állítólag csődben lévő Budapest a Fidesz, a DK, a Kutya Párt és Karácsony Gergely szavazataival 24 milliárd forint további hitelt vesz fel az OTP és a K&H Bankoktól a Tiborcz és az Orbán család üzleti érdekeit támogatandó.”

Ezt az állítását arra alapozza, hogy tegnap a Fővárosi Közgyűlés megszavazta azt a javaslatot, aminek értelmében hitelt vennének fel a BGYH alá tartozó fürdők felújítására.

A javaslat valóban meg lett szavazva, csak a Podmaniczky Mozgalom és a Tisza-frakció tartózkodott, illetve Keszthelyi Dorottya (DK) nem szavazott:

Ugyanakkor az elmúlt bő két hétben ez az érv - miszerint pusztán azért megy a hercehurca a különböző bizottságokban, mert Karácsonyék el akarják terelni a figyelmet egy szavazásról - most először bukkant fel még Magyar Péter érvelésében is.

Mindenesetre a pártelnök azt írta:

Sziget Fesztivál pedig nyilvánvalóan lesz. A tegnapi műbalhé a fenti umbulda elfedésére lett kitalálva.

A poszt alá Karácsony Gergely is kommentelt (úgy látszik, mostanában már ez a szokás), ő azt írta:

„Elnök úr, értem én, hogy a választóknak, de még a saját aktivistáinak sem tudja elmagyarázni azt a katyvaszt, amibe a Sziget kapcsán navigálta magát. Hogy miért fosztja meg Budapestet egy kulturális értéktől, a fiatalokat a kedvezményes bérlettől, az önkormányzatot a következő tíz évben többmilliárd forinttól, a nemzetgazdaságot pedig évi mintegy 30 milliárdos bevételtől. Főleg, hogy percekkel később pedig majd négyszázmillió forintot dobott volna ki az ablakon a kötényes fürdőzés támogatására. Ön Magyarország kormányzására készül, ehhez képest amikor elkövet egy nyilvánvaló hibát, akkor nem ezt akarja korrigálni, hanem csapkodni és vagdalkozni kezd, és az internet eldugott sötét zugainak fórumain megszokott összeesküvéselméletekbe menekül. A Gellért Fürdő a fővárosé, nem Tiborczé. Fel kell újítani. Mert közös kincsünk, ami nemcsak hogy megérdemli, hogy szép legyen, de masszívan bevételt is termel. A kifosztott főváros a fürdőt csak hitelből tudja felújítani, de azt a fürdő jövőbeli nyereségből vissza lehet fizetni. A hitelfelvételhez a kormány engedélye kell. Egyetlen érvet nem tudtak mondani sem a frakciójának a tagjai a közgyűlési vitában, sem pedig Ön most a posztjában, hogy miért ne kérjük meg a kormány engedélyét. Amit vagy megkapunk, vagy nem, de a mi felelősségünk az, hogy minden lépést megtegyünk azért, hogy a fürdőink minél jobb állapotban legyenek. Elnök úr, zárjuk be a tulajdonunkban álló Gellért Fürdőt, hagyjuk rohadni, mondjunk le évi milliárdos nyereségről, csak azért, hogy a szomszéd Tiborcz-szállodába kevesebben menjenek? Ugyan már... Tudja, a kormányzás az felelősség, az bölcsesség, az alázat. Minden, ami ezekből a posztjaiból hiányzik. Ez így kevés lesz. Most még nem késő, hogy helyrehozza a hibáját.”

Egyébként délután a Városházán közmeghallgatást tartanak, ahol lesznek, akik a Sziget megmentése mellett szólalnak majd fel.