Karácsony egy Gerendaitól kapott levélre és a frakciók nyilatkozataira hivatkozva úgy véli, elhárult az akadály a jövő évi Sziget elől

Cikkünk frissül

„Levelet kaptam ma a Szigettől és Gerendai Károlytól, amiben összefoglalták, hogy mit tudnak vállalni a fesztivál megrendezésével kapcsolatban. Ez nem tér el érdemben attól az előterjesztésemtől, amiről tegnap tárgyalt a közgyűlés. A frakciók mai reakciói alapján ugyanakkor immár látszik a többség az új hatósági szerződés mögött, ez pedig tartalmilag pótolja a közgyűlési mandátumadást. Úgy tekintem ezért, hogy már csak jogi formalitás a Sziget jövőjének biztosítása, így rendkívüli közgyűlésre nincs szükség, a novemberi rendes ülésen ezt a feladatot abszolválni tudjuk. Addig is a jövő évi Sziget szervezése elkezdődhet” - írta Karácsony Gergely főpolgármester a Facebookon.

Fotó: Németh Dániel/444

A Facebook-posztban Karácsony nem fejtette ki a részleteket, de a csütörtök este tartott közmeghallgatás előtt a 444-nek arról beszélt, az ő eredeti előterjesztése két ponton módosulna az alapján, amiket Gerendai vállalni tudott.

Az egyik ilyen pont, hogy a Sziget a kezdeti időszakban kap kedvezményt a használati díjból, de ennek a visszafizetését hamarabb be kell fejeznie, tehát 2030-ig kell visszafizetni ezt az általa javasolt 2035-ös határidő helyett. A diákkezdvezmények körét is bővítik, ez nem csak a budapesti lakosokra lesz érvényes, hanem a BudapestGO bérlettel rendelkező diákokra is.

Ez lényegében az a verzió, amiben Magyar Péter, a Tisza elnöke, és Gerendai Károly megegyezett egymással csütörtök délelőtt.

Kérdésünkre, hogy lényegében Gerendai azt írta le, amiről megállapodott Magyar Péterrel, Karácsony Gergely azt mondta, ezt ő nem akarja minősíteni.

„Hasonlítsa össze ezt a javaslatot a Tisza Párt javaslatával meg az enyémmel, akkor lehet látni, hogy nem a javaslat változott, hanem a Tisza Párt hozzáállása.”

A Magyar Hang kérdésére Karácsony arról beszélt, nem érzi úgy, hogy őt kihagyták volna a megállapodásból, hiszen ez a megoldás közel áll az ő javaslatához, amiatt pedig boldog, hogy a Tisza Párt alapvetően támogató álláspontot alakított ki ezzel kapcsolatban. Magyar Péterrel nem egyeztetett a kérdésben.

Csütörtökön szinte percről percre változott, mi lesz a Sziget sorsa, a nap úgy indult, hogy a fesztivál jövőre elmarad. Karácsony a sűrű változásokról annyit mondott, van ilyen.

„Van, amikor az ember hibázik. Én is rengeteget hibáztam politikusként, de érdemes ezeket észrevenni és korrigálni az álláspontunkat.”

Egyértelműsítette, hogy ebben az ügyben nem ő hibázott. Az olyan pletykákkal pedig nem foglalkozik, hogy Magyar fogadta-e el Gerendai javaslatát, vagy ez fordítva történt.

„Én kaptam egy hivatalos levelet a Sziget potenciális beruházójától, amiben leírta azokat a szempontokat, amelyek mentén el tudja képzelni az együttműködést. Én ezt a közgyűlés elé fogom terjeszteni, és remélhetőleg megkapja a többségi támogatást. Úgy olvasom a kommunikációt, hogy ez így lesz.”

Előzmény

Október 13-án derült ki, hogy a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Zrt. kezdeményezte a fővárosnál, hogy a 2026-ban lejáró területfoglalási engedélyüket közös megegyezéssel szüntessék meg, arra hivatkozva, hogy a külföldi tulajdonos úgy döntött, a jelenlegi struktúrában nem vállal további kockázatot Magyarországon. Azaz nem szervezi meg a jövő évi Sziget fesztivált. Csakhogy a fővárossal korábban kötött szerződése alapján jövőre még fizetne kellene közterület-használati díjat akkor is, ha nem csinál semmit a területen, ezért inkább felmondták volna a szerződést.

Gerendai Károly még aznap jelezte, tárgyalások zajlanak arról, hogy ő venné át valamilyen formában a szervezést, konkrétumokat akkor még nem mondott, de már jelezte, hogy minél hamarabb meg kellene állapodniuk az új feltételekről, hogy a Sziget fenn tudjon maradni. Ehhez lett volna nulladik lépésként szükséges a meglévő szerződés felbontása, anélkül ugyanis nem lehet új szerződést kötni, ami viszont alapfeltétele lenne a szervezés megkezdésének.

Hosszas huza-vona után szerdán szavazott a Fővárosi Közgyűlés a Sziget Fesztivál megmentését segítő javaslatról. A főpolgármester által benyújtott javaslatot végül a fideszes és a tiszás képviselők többsége nem támogatta. Ezzel el is dőlt: mivel a döntés értelmében nem tudják felbontani az eredeti közterület-használati díjról szóló szerződést, így viszont ellehetetlenül az új szerződés időbeni megkötése.