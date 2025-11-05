Pokolgépes fenyegetés miatt felfüggesztették a washingtoni repülőtér forgalmát kedd este

Pokolgépes fenyegetés miatt miatt egy időre felfüggesztették a légi forgalmat a washingtoni Ronald Reagan Nemzeti Repülőtéren, amely az ország egyik legforgalmasabb légi kikötője, jelentették be szövetségi hatóságok kedden este.

Sean Duffy amerikai közlekedési miniszter az X-en arról számolt be, hogy egy Houstonból a Washington környéki repülőtérre tartó United Airlines járatot fenyegettek meg azzal, hogy a fedélzetén bombát helyeztek el.

A kép csak illusztráció, nem az érintett gépet ábrázolja. Fotó: JONATHAN RAA/NurPhoto via AFP

Az összes többi járatot várakoztatták, amíg az érintett repülőgép leszállt, és a légi kikötő egy távolabbi, elszigetelt részére irányították. A Boeing 737-es repülőgépen tartózkodó 89 utast és a hatfős személyzetet busszal átszállították a terminálra.

Az FBI tűzszerészei átvizsgálták a repülőgépet, de nem találtak robbanóanyagot.

Kedden volt egy másik hamis bombariadó is az Egyesült Államokban. A Delta Air Lines New York-i LaGuardia repülőtérről felszállni készülő járata utasainak kellett elhagyniuk a repülőgépet bombariadó miatt. A szakhatóságok itt sem talált robbanóanyagot. (MTI)