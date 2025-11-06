Így mászott be a ministránsfiú ágyába Semjén barátja, az FSZB-s pap

„Még az istentisztelet előtt is bejött az ágyamba. Bizonyítékom van.” Ezt mondta újabb, a DenikN cseh kiadványának adott interjújában George Suzuki, Hilarion metropolita egykori japán-orosz származású segédje. „Néha még a vasárnapi szertartás előtt is bejött az ágyamba, majd onnan ment az oltárhoz misézni” – mesélte Suzuki a lap újságíróinak és ezt az állítást alá is támasztotta hang és videófelvételekkel. Ezek közül egyet publikáltak is. Ezen az látszik, hogy az alsógatyára vetkőzött Hilarion a sötétben komótosan bemászik Suzuki mellé az ágyba.

Ezután újra beszélt arról az interjúban a fiatal, hogy a metropolita személyesen ismerte Orbán Viktort, rendszeresen találkozott Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel, és orosz oligarcháktól millió eurós adományokat gyűjtött „lelki központ” építésére, amely valójában a saját, vácrátóti luxusvillája volt, úszómedencével és borospincével.

Tavaly nemcsak az derült ki, hogy a ministránsfiú azt állítja, hogy az orosz egyház budapesti feje hónapokig molesztálta, hanem egyben az is, hogy furcsa körülmények között, alig pár hét itt tartózkodás után kapott magyar állampolgárságot Hilarion.

Grigorij Alfejev, azaz Hilarion metropolita, aki 2022 szeptembere óta magyar állampolgár. Forrás: Novaja Gazeta

Aztán pár hete újra feltűnt Suzuki, és egyre több bizonyítékkal szolgál a papról. Arról beszélt már, hogy Hilarion magyarországi tartózkodása alatt egyéni találkozókat folytatott Orbán Viktorral, akivel többek között oxfordi tanulmányai révén ismerkedett meg. Rendszeresen, havonta egyszer találkozott Semjén Zsolttal is. A fiatal asszisztens rendszerint részt vett ezeken a találkozókon.

Mint ismert, Magyarország többször is megakadályozta, hogy az Európai Unió szankciókat vezessen be Kirill pátriárka ellen. Hilarion ezeken a találkozókon Kirill érdekében lobbizott Semjénnél, Suzuki szerint pedig Hilarion ezt büszkén el is dicsekedte neki.

„Hilarion jelentős szerepet játszott abban, hogy Kirill pátriárkát ne vegyék fel a szankciók listájára” – mondta Suzuki a Deník N-nek korábban.

Suzukitól származik az a videófelvétel is, amelyen Hilarion látható, ahogy lőgyakorlatozik az FSZB központjában.

Az ügy téma volt Semjén Zsolt parlamenti meghallgatásán is. A miniszterelnök-helyettes ennek kapcsán hosszan beszélt arról, hogy neki munkaköri kötelessége a kapcsolattartás, otthonában soha nem fogadta a metropolitát, Suzukival pedig nem váltott félreérthető sms-eket. Fel is olvasta a meghallgatáson az üzenetváltásokat ennek alátámasztásra, és közölte, hogy nem ő kezdeményezte a beszélgetéseket. Suzuki George egyébként egyike volt azoknak, akiket kijelöltek a különböző egyházi ügyekben kapcsolattartóként. Arról, hogy a metropolita FSZB-ügynök lenne, nem tud, és nem is az ő kompetenciája a kérdés. „Az, hogy valakinél van titkosszolgálati kockázat vagy nincs, nem rám tartozik, arra van a szakszolgálat.” Arról is beszélt, hogy minden egyházi vezető vagy lelkész állampolgárságát támogatja.

Hilarion eddig tagadta, hogy szexuális kapcsolata lett volna a fiatallal, akinek a szavahihetőségét Semjén is kétségbe vonta a meghallgatása során. Semjén „Suzuki nevű emberként” hivatkozott a japán fiatalra, akiről azt mondta, hogy lopás miatt körözik.

Ezért is van jelentősége a most közzétett felvételnek, amelyen az alsónadrágos Hilarion látható. Suzuki elmondása szerint: „Először csak hosszasan ült az ágyam szélén, figyelte, ahogy elalszom. Azt mondta, megnyugszik, ha néz, miközben alszom.” Később a főpap naponta kétszer is befeküdt mellé az ágyba. „Reggel négykor jött, és hatig ott feküdt. Néha este is. Még a mise előtt is. Rettenetesen feszültté váltam.”

Suzuki felvételeket készített a történtekről, mert attól félt, senki sem hinne neki. A rejtett kamerás videók és hanganyagok a magyar rendőrségnél vannak, de – elmondása szerint – másfél éve nem történt előrelépés. „Azt szeretném, ha az ügyemet az Európai Parlament is vizsgálná. Hilariont a magyar kormány védi, és Semjént pedofíliával is megvádolták – ők egy csoportba tartoznak. Nem akarom, hogy ez folytatódjon” – mondta Suzuki a Deník N-nek most.

(via Panyi Szabolcs)