Hilarion metropolita az FSZB központjában lőgyakorlatozik egy most előkerült videón

„Bár az orosz ortodox egyház fejének, Kirill pátriárkának – fedőnevén „Mihajlov” – KGB-s múltja már viszonylag közismert, beosztottjainak titkosszolgálati kapcsolatairól jóval kevesebbet tudni. A most (...) kiposztolt videón Kirill egykori helyettese, Hilarion metropolita látható – aki korábban az orosz ortodox egyház külügyi kapcsolataiért felelt, később pedig annak magyarországi vezetője lett – amint egy FSZB-lőtéren lőfegyvert használ. A felvételen Hilarion pisztollyal lő célra. Nem éppen egy alázatos, békét és szeretetet sugárzó pap képét sugallja” - írja Panyi Szabolcs újságíró a hivatalos oldalán.

Panyi azt írja, az általa megkérdezett szakértő szerint a videón egy szabványos Makarov MP-443 „Grach” pisztoly látható, ezt az FSZB és az orosz hadsereg is használja szolgálati fegyverként.

Panyi azt írta, forrásai azt is megerősítették, hogy a felvétel az FSZB moszkvai főhadiszállásán, a Lubljanka téren készült – azon a helyen, ahol korábban a KGB központja működött.

Hilarion állítólag dicsekedett is a lőtudásával, amelyet állítólag egy magas rangú FSZB-tábornok barátja is dicsért. A forrás szerint Hilarion több üzleti vállalkozásban is együttműködött ezzel a moszkvai régióban szolgáló tábornokkal, ami Panyi szerint magyarázatot adhat arra, mit keresett a lőtéren.

A történetnek pedig van egy magyar szála is:

„Hilarion 2022-es budapesti érkezése után meglepően gyorsan megkapta a magyar állampolgárságot – nemcsak ő, hanem az édesanyja is, „családegyesítés” címszó alatt. Több, a folyamatot ismerő forrás szerint mindez Zsolt Semjén miniszterelnök-helyettes segítségével történt, aki a diaszpóra- és honosítási ügyekért felel, és szoros munkakapcsolatot alakított ki Hilarionnal.”

Semjén Zsolt és Hilarion metropolita, miután Semjén átvette a „Dicsőség és becsület” rend II. fokozatát 2022. szeptember 13-án Fotó: Magyar Ortodox Egyházmegye

Panyi szerint ezért joggal merülhet fel a kérdés, hogy miként történhetett a honosítás, főleg azután, hogy a videó helyszíne alapján Hilarion egyértelmű nemzetbiztonsági kockázatnak tűnik.

Ráadásul 2024-ben még szexuális zaklatással is megvádolta George Suzuki, a volt ministránsra Hilariont, állításait fotókkal és hangfelvételekkel támasztva alá. A metropolitát fegyelmi eljárás után hazarendelték, majd a csehországi Karlovy Varyba helyezték át, ahol annak a papnak a helyét vette át, akit orosz kémkedés segítésével vádoltak a Szent Péter és Pál templomból.

„Suzuki szerint Hilarionnak Semjénnel és orosz oligarchákkal is közeli kapcsolata volt. Suzuki azt is állította, hogy bár Hilarion hivatalosan továbbra is Csehországban szolgál, valójában gyakran tartózkodik Magyarországon. Sem Hilarion, sem a Miniszterelnökség – ahol Semjén dolgozik – nem reagált megkeresésemre, és nem tudni arról sem, hogy Magyarországon bármilyen eljárás indult volna Hilarion ellen” - olvasható a posztban.

Hilarion metropolita, azaz polgári nevén Grigorij Alfejev 2009 óta vezette az orosz ortodox egyház külkapcsolati osztályát, azaz egyfajta külügyminisztere volt a befolyásos szervezetnek. Az egyházfő, Putyin hű kiszolgálójának, Kirill pátriárkának a jobbkeze volt, őt tartották az idősödő főpap lehetséges utódjának. Ezért ért meglepetésként sokakat, hogy 2022 júniusában váratlanul Budapestre helyezték. Mindenféle találgatások kezdődtek arról, miért kellett távoznia Moszkvából. Először úgy tűnt, a háborúról gondol mást, mint az egyháza és országa vezetői, de aztán valószínűbbnek tűnt, hogy valójában az orosz ortodox egyház európai vagyonának bebiztosítására küldhették ide. A 444 a vácdukai kastélyánál is járt.