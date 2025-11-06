Veszélyben a fizetések, 168 órát adott a szakszervezet, hogy újra tárgyaljon a kormány és a főváros, különben sztrájkot szerveznek

„Budapest a szakadék szélén” címmel tartott prezentációt Karácsony Gergely főpolgármester, aki bemutatta, hogy október végén a fővárosi önkormányzat bankszámláján 6,95 milliárd forint volt.

22,7 milliárd forintnyi biztos bevétellel tervezhetnek még (például bejön az iparűzési adó, a kötelező feladatokra kapott állami támogatás), és a kormányzati szándéktól függően befuthat még 20,8 milliárd forint is.

Ebből a közösségi közlekedés kormányzati támogatása 12 milliárd forint, amit inkasszó esetén nem fizetnek ki, a trolibusz vásárlások fedezete pedig 8,8 milliárd forint. Ez az IKOP Plusz pályázat része.

Ha mindent megkapnak, akkor év végéig 50,4 milliárd forint lesz a főváros számláján, csakhogy 66,5 milliárd forintot ki kell fizetni.

Fotó: Karácsony Gergely prezentációja

Vagyis mindenképpen mínuszos lesz a kassza, csak kérdés, mennyivel. Karácsony a prezentációjában két lehetőséget vázolt fel:

Ha folytatódik a kormány főváros elleni „hadjárata”, mindkét hónap végén inkasszálnak és nem kapják meg az IKOP Plusz támogatást, akkor az egyenleg év végén -36,87 milliárd forint lesz.

A másik lehetőség is azzal számol, hogy nincs megállapodás a kormánnyal, de legalább harc sincs, nem inkasszálnak, odaadják a trolipénzt, így -1,82 milliárd lehet az egyenleg.

Fotó: Karácsony Gergely Facebook-oldala

Karácsony a szakszervezetekkel közösen tartott sajtótájékoztatón arról beszélt, ha minden marad úgy, ahogy eddig, év végén nem tudnak majd megfelelni a gazdasági stabilitási törvénynek, ebben az esetben pedig januártól márciusig nem tudnak bért fizetni. Utána azért tudnak, mert bejön az iparűzési adó.

Karácsony arról is beszélt, nyár elején tárgyaltak Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszterrel, és egyetértettek abban, hogy Budapest közszolgáltatásai nem állhatnak le. A tárgyalások viszont azóta leálltak.



„De az idő fogy, és a pénzünk is fogyóban van” - mondta Karácsony.

Az Egységes Közlekedési Szakszervezet elnöke, Naszályi Gábor arról beszélt, ők nem akarnak politikai csaták résztvevői vagy elszenvedői lenni, egy dolog érdekli őket, hogy megmaradjanak a munkahelyek, kapjanak fizetést, és működjön Budapest. Szerinte most minden veszélyben van.

Fotó: Karácsony Gergely Facebook-oldala

Naszályi csütörtök délután 1-től számolva 168 órát adott a kormány-főváros tárgyalások újraindítására, ellenkező esetben hozzálátnak a sztrájkok szervezéséhez, de bízik benne, hogy erre végül nem lesz szükség. A szakszervezet 27 ezer dolgozót képvisel. A sajtótájékoztatón részt vett Buzásné Putz Erzsébet, aki a Liga szakszervezetek nevében hasonló álláspontot képviselt.