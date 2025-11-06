Visszatért a kegyvesztett NER-lovag, Homlok Zsolt

Egy uniós finanszírozású projekt keretén belül nyílik lehetősége a MÁV-nak arra, hogy a vasúti infrastruktúra kiválasztott elemeit az országos vasúthálózat 11 dunántúli állomásán alkalmassá tegyék a polgári-katonai kettős felhasználásra. Az állomások a következők: Almásfüzitő, Komárom, Nagyszentjános, Hegyeshalom, Várpalota, Hajmáskér, Boba, Murakeresztúr, Sárbogárd, Dombóvár és Kiskorpád.
Ehhez először a megvalósíthatósági tanulmányt, a költség-haszon elemzést, a környezeti hatástanulmányt, továbbá az építési engedélyezési terveket kell elkészíteni, valamint be kell szerezni a szükséges engedélyeket is – ezekről szól a most zárult tender az Átlátszó cikke szerint.
A közbeszerzési eljárást három részre bontották, de mindhárom részt a Mészáros Lőrinc exvejéhez kötőt Vasútvillamosító Kft. nyerte el nettó 1,99 milliárd forint értékben. A cég tulajdonosa a cseh Rafinanz Promotion CZ s.r.o., az ügyvezetője pedig szeptember 10-e óta Homlok Tibor, Mészáros Lőrinc exvejének, Homlok Zsoltnak a testvére. A Rafinanz Promotion CZ s.r.o. tulajdonosa pedig az Osaühing Colaire Consulting és a Rafinanz Promotion AG, ügyvezetője pedig Homlok Zsolt és Homlok Tibor.
Homlok Zsolt 2023 nyarán vált el Mészáros Lőrinc lányától, utána pedig gyakorlatilag kiesett a pikszisből. Mészárosék kirakták Homlok cégét az egyik nagyobb projektből, és más munkához sem jutott alvállalkozóként a piacon. Más lehetősége nem lévén Tallinban és Romániában próbál munkát szerezni. Tavaly december végén közölte a GVH, hogy Homlok zászlóshajó cégei (a Homlok Építő Zrt. és az ugyanilyen nevű Kft.) is érintettek egy hatalmas vasúti kartellben. Emiatt összesen 1,2 milliárdos bírságot kaptak a cégek. Vélhetően ez is hozzájárult, hogy idén két cégére is csődvédelmet kellett kérnie Homloknak.
Homlok Zsolt felemelkedéséről és bukásáról, ebben a cikkben írtam részletesebben.
A háttérben olyan komoly dolgok vannak, amit a vasútvillamosításra váró utazóközönség is meg kell, hogy értsen.
Homlok Zsolt érintett cégei késleltetni is próbálták az eljárást, ezért kaptak még pár tízmilliós bírságot az eleve 1,2 milliárdos büntetés mellé.
Ilyen az, ha valaki kipottyan a NER-ből.
A gazdasági szakemberből Mészáros Lőrinc vejévé avanzsált, majd kegyvesztetté vált üzletember története.