Életfogytiglanra ítéltek egy orosz katonát Ukrajnában

A vádirat szerint az orosz Dmitrij Kurasov 2024. január 6-án, mikor egysége megrohamozott egy ukrán állást Zaporizzsja régióban, saját kezűleg lőtte le Vitalij Hodnyukot, a 41 éves ukrán veteránt, aki már letette a fegyvert és megadta magát. A nyomozás során szakértői jelentések, tanúvallomások és videófelvételek is megerősítették, hogy Kurasov parancsnokai utasítására, szándékosan ölte meg áldozatát – állította az ukrán rendőrség.

A hónapokig tartó tárgyaláson a bíróság meghallgatta Kurasov egységének többi tagját is, akik elmondták: látták, ahogy Hodnyuk fegyvertelenül, kezét felemelve jött elő a fedezékből, miután Kurasov felszólította az ukránokat a megadásra. Bár magát a lövést a robbanások miatt nem látták, minden tanú egybehangzóan vallotta, hogy a lövések pillanatában csak Kurasov tartózkodott a helyszínen. A vádlott később azt állította, egy orosz katonaorvos lőtte le Hodnyukot, aki a tanúk szerint nem is volt ott.

Kurasov a tárgyalás elején bűnösnek vallotta magát, de később visszavonta vallomását, azt állítva, csak abban reménykedett, gyorsabb ítélettel fogolycserével szabadulhat. Vallomást végül nem tett a bíróságon. Ügyvédje, Anna Karpenko szerint védence „őszintén megbánta tettét”, és úgy érezte, parancsot teljesít.

Orosz katona egy fűzfa árnyékában Melitopolban, Zaporizzsja megye megszállt részén Fotó: OLGA MALTSEVA/AFP

A vádat képviselő ügyész, Nyikita Manevszkij azonban azt mondta, Kurashov semmilyen megbánást nem tanúsított, és teljes közönyt mutatott az áldozat iránt. Az ügyészség a legsúlyosabb, életfogytiglan tartó büntetést kérte, amelyet a bíróság végül meg is ítélt.

Korábban Kurasov arról beszélt, hogy a Storm V nevű egységhez csatlakozott, miután a hadsereg felajánlotta neki: ha frontszolgálatot vállal Ukrajnában, elengedik a börtönbüntetését. Oroszország rendszeresen toboroz rabokat a háborús hadműveletekhez, a gyengén kiképzett Storm V egységeket pedig gyakran a legveszélyesebb frontvonalakra küldik.

Az ukrán katonai hírszerzés (HUR) adatai szerint 2022 óta legalább 150 dokumentált esetben végeztek orosz katonák ukrán hadifoglyokkal. (BBC)