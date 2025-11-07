Hazaengedték Indonéziából a brit nagymamát, aki 12 évet ült a halálsoron kábítószer-csempészet miatt

12 év után térhetett haza Lindsay Saniford Indonéziából. A most 69 éves nőt 2013-ban kábítószer-csempészet miatt ítélték halálra, egy évvel korábban ugyanis 5 kilónyi kokaint találtak nála Bali szigetén - írja a BBC.

A nő elmondása szerint kényszer hatására csempészett drogot, egy bűnszervezet ugyanis azzal fenyegette a fiát, hogy megölik.

Lindsay Saniford mellett egy másik brit foglyot, Shahab Shahabadit is elengedtek, miután a brit és az indonéz kormány humanitárius megállapodást kötött. Mindketten súlyos egészségügyi állapotban vannak, az Egyesült Királyságban további orvosi ellátásra szorulnak.

Lindsay Sandiford (jobbra) és Shahab Shahabadi (balra) sajtótájékoztatón vesznek részt, mielőtt hazarepülnek Baliról. Fotó: JUNI KRISWANTO/AFP

Bár Indonéziában vannak a világ legszigorúbb drogtörvényei, az utóbbi időben több elítéltet is szabadlábra engedtek vagy hazaküldtek, köztük például tavaly decemberben a hírhedt „Bali Kilencek” ausztrál drogbanda öt tagját, akik 20 évet ültek (a többiek közül kettőt kivégeztek, egy ember veserákban halt meg a börtönben, a banda egyetlen női tagját pedig 13 év fogság után jó magaviseletért engedték szabadon - az ügyről itt írtunk bővebben). Szintén decemberben engedték visszatérni a Fülöp-szigetekre a kétgyerekes édesanyát, Mary Jane Velosót, akit majdnem kivégeztek. A nő állítása szerint átverés áldozata lett, ismeretlenek csempésztek drogot a csomagjába.