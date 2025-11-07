Tényleg mindent bevet a Fidesz-média az Orbán-Trump találkozón, még Mráz Ágostont is klónozták

Csúcsra járatják az állampárti sajtóbirodalmat a washingtoni Trump-Orbán találkozón. A kegyencjáraton a kormánydelegáció csatolt részeként kiszállított véleményfejek eltették a mobilt és az itthon hagyottakkal együtt élő műsorfolyam indult a Mandineren és a Patriótán is már jóval a megbeszélés előtt.

A Mandineren élő felirattal futó műsorban Kereki Gergő online főszerkesztővel G. Fodor Gábor és Mráz Ágoston beszélgetett.

Ha valamiért a néző átkapcsolt a Patrióta élő műsorára, ott Stumpf István volt a vendég, na meg Mráz Ágoston.

Tudjuk, hogy CEU-ból is több volt, de régóta közismert trükk az ikertesós. Vagy ez már egy AI által generált fideszes elemző.