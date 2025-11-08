Orbán külön találkozott J. D. Vance alelnökkel is

Orbán Viktor péntek este J. D. Vance amerikai alelnökkel is tárgyalt az alelnöki rezidencián. A találkozó után Vance közös képet rakott ki az X-re. A tárgyalás témáiról azonban sem ő, sem Orbán nem közölt részleteket.
A tervezett találkozóról elsőként a 444 írt csütörtökön, miután megszereztük a magyar delegáció programtervét.
Orbán a kétnapos washingtoni útja során találkozott az államellenes bűncselekmények miatt elítélt volt brazil elnök Jair Bolsonaro fiával, az önkéntes amerikai száműzetésben élő Eduardo Bolsonaróval is.
Majd Donald Trumppal tárgyalt a Fehér Házban. A találkozó után Orbán bejelentette, hogy Magyarország mentességet kapott az orosz olajra és gázra kivetett amerikai szankciók alól. Fehér Házi források szerint a mentesség egy évre szól. Az amerikai nagykövetség közleménye szerint a magyar kormány emellett 1,4 milliárd dollár, vagyis mintegy 466 milliárd forint elköltését vállalta. Az összegből nukleáris fűtőelemeket, LNG-t és katonai eszközöket vásárol Magyarország.
Információink szerint Orbán Viktor mellett öt ember vesz részt a magyar delegációból a Trumppal folytatott munkaebéden. A minisztereket és cégvezetőket egyebek mellett a Four Seasonsben, Sofitelben, Waldorf Astoriában szállásolják el.
Barátok és szövetségesek, írta a miniszterelnök a Bolsonarókról.
2023 január 8-án az történt Brazíliavárosban, ami szinte napra pontosan két évvel korábban Washingtonban. Az amerikaira kísértetiesen hasonlító brazil intézményrendszer azonban nem csak egy elfuserált puccskísérlet közkatonáit állította bíróság elé, hanem a főkolomposokat is.
Bár a dinasztiákat egy olyan korban találták fel, amikor a hatalom még vér szerint öröklődött, a leszármazottak hatalomhoz juttatását a demokráciák sem tudták teljesen felszámolni. A 21. századi autoriter fordulat pedig Izraeltől Brazílián át Amerikáig feltámasztotta a királyi családokat.
Orbán nem említette, hogy az orosz gáz és olaj vásárlásra csak átmeneti felmentést adott Trump.