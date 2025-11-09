„Lehet, hogy egy európai harcmezőn fogok meghalni 27 évesen”

A 444 új riportfilmjében olyan magyar fiatalokat mutatunk be, akik hobbiból játsszák el, milyen lenne háborúban állni.
A 19 éves Tamást például a harcmezőről származó relikviák gyűjtése vonzza: az ukránoktól vásárolt, halott orosz katonákról leszedett felszerelést pedig ő maga is hordja. Dávidot az ukrán front gyilkos FPV drónjai érdeklik, és azért bújik egy katona bőrébe, hogy átélhetővé tegye, milyen egy távvezérlésű harci eszköz elől menekülni.
De a beöltözés egy airsoft viadalon, és budapesti bulikon is előkerül. Előbbin az orosz felvarrók a Kelet és Nyugat konfliktusának eljátszásához kellenek, míg utóbbin a military szettek és a jódtabletta a háborúval kapcsolatos félelmek feldolgozásának kellékei. (Nem is volt olyan rég, amikor mindenki jódtablettáért állt sorban a patikákban a zaporizzsjai erőmű elleni támadást követően).
Mi vesz rá egy Zala megyei fiút arra, hogy az orosz állam proxy magánhadserege, a Wagner PMC egyenruhájában élje hétköznapjait? Miért buliznak fiatalok gézzel bekötött fejjel egy külvárosi gyártelep pincéjében?
Mindez egy fantáziavilág, amiben nincs jelentése semminek, vagy egy olyan valóság, amit a szereplők a saját valóságuknál is valóságosabbnak érzékelnek?