Magyar Péter szerint Orbán személyes menekülési útvonala volt a washingtoni út

„Végülis az EU-ban és a NATO-ban vagyunk, ezek az alapvető szövetségeseink határozzák meg a biztonságunkat és a mindennapi életünket. A jelenlegi kormány nem ezzel összhangban cselekszik. Orbán Viktor Vlagyimir Putyin legközelebbi uniós szövetségese” – mondta Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a Financial Timesnak adott interjújában. Hozzátette, hogy ezért az orosz elnöknek „érdeke, hogy Orbán hatalmon maradjon”.

Magyar jövőbeli tervei mellett Orbán Viktor washingtoni útjáról is beszélt, ami szerinte „nem volt magyar siker, hanem Orbán személyes menekülési útvonala” volt. „Orbán mindent megtett… és vállalta, hogy milliárdokat költ el az Egyesült Államokban egy évnyi szankciómentességért cserébe.”

Magyar Péter Fotó: Németh Dániel/444

Ha hatalomra kerül a Tisza, egyből elismeri Moszkvát agresszorként és azonnali tűzszünetet fog szorgalmazni. Ugyanakkor ő sem fog katonai támogatást nyújtani Ukrajnának, és nem fogja hirtelen megszakítani a kapcsolatokat Oroszországgal sem. Azt viszont leszögezte, hogy a következő évtizedben véget kell vetni az Oroszországtól való energiafüggőségnek. Azt mondta, nem hajlandó „feláldozni Magyarország energiabiztonságát a nemzetközi szankciókért”, vagy elfogadni a magasabb energiaárakat „valamilyen magasztos elv nevében”.

Az interjúban kifejezte bizalmát az Egyesült Államokkal való „jól működő” kapcsolat iránt is, annak ellenére, hogy Donald Trump elnök támogatta Orbán Viktort.

„Ha ebben az országban élne, másképp látná Orbán Viktort” – mondta Magyar Trumpról.

Magyar hatalomra kerülve helyreállítaná a kapcsolatokat Brüsszellel, felszabadítaná az uniós forrásokat, és újjáélesztené az euróövezethez csatlakozás terveit is, céldátumot viszont nem jelölt meg. Szerinte a korrupció és a pazarlás megszüntetésével több milliárd euró szabadulhatna fel, helyreállna a piac bizalma az országgal szemben, ami alacsony kamatokban és olcsóbb adósságfinanszírozásban jelenne meg. Erről egyébként a Tisza gazdasági szakértője részletesen is beszélt a 444-nek adott interjújában.